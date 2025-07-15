شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الدبلومات الفنية 2025 لجميع التخصصات بالدرجات عبر الرابط والان مع تفاصيل الخبر

بعد اعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024/2025، وذلك يوم الأحد 13 يوليو 2025، يمكن لجميع طلاب الدبلومات الفنية بمختلف التخصصات (الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي – التعليم المزدوج) الاستعلام عن نتيجتهم الآن بالدرجات والمجموع الكلى.

للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2025 اضغط هنا

كما أتاحت الوزارة رابطًا رسميًا للاستعلام عن النتيجة عبر موقعها الإلكتروني، حيث يمكن للطالب إدخال رقم الجلوس لمعرفة درجاته في المواد الدراسية كافة، والمجموع النهائي، وذلك من خلال:

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم

ويأتي إعلان النتيجة بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات في اللجان والكنترولات على مستوى الجمهورية، وسط إشادة من الوزارة بحسن سير أعمال الامتحانات التي جرت خلال الفترة من 22 مايو حتى 23 يونيو 2025، بمشاركة 849,533 طالبًا وطالبة في 2,648 لجنة امتحانية.

وأكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعليم الفني يمثل مستقبل مصر الحقيقي، وهو أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030. وأضاف أن الوزارة مستمرة في تطوير البرامج الدراسية وربطها بسوق العمل المحلي والدولي، بالتعاون مع شركاء الصناعة، مع التوسع المستمر في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأشار الوزير إلى أن هذا العام شهد للمرة الرابعة مشاركة ممثلي سوق العمل مع معلمي الوزارة في لجان التقييم النهائي لطلاب البرامج المطورة، وفق منهجية الجدارات المهنية، ما يعكس التقدم المحرز في دمج التعليم الفني بسوق العمل وتحقيق أهداف التطوير.