شكرا لقرائتكم خبر عن بداية ارتفاع درجات الحرارة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية حتى الأحد والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 إلى الأحد 20 يوليو 2025.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة كما يلى:

- طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر. تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة أحياناً على مناطق متفرقة ومحدودة من شمال البلاد

حتى القاهرة الكبرى وجنوب سيناء.



- شبورة مائية من (8:4 صباحاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحياناً يوم الثلاثاء 15 يوليو على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية ومدن القناة ووسط سيناء.

- نشاط رياح أحياناً الثلاثاء 15 يوليو على مناطق من جنوب الصعيد، كما تنشط الرياح علي بعض شواطئ السلوم مطروح وسرعة الرياح (45:30 كم/س وارتفاع الأمواج (2.25:1.5) متر.

- من الأربعاء 16 يوليو الى الجمعة 18 يوليو ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (2-3) درجة مئوية لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية (32:31) القاهرة الكبرى (37) : (38) ، جنوب البلاد (40 : 43 ).

- فرص أمطار متفاوتة الشدة من مساء الأربعاء تكون رعدية احياناً علي مناطق من أقصي جنوب البلاد أبو سمبل - اسوان حلايب شلاتين قد يصاحب ذلك نشاط رياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية على بعض من هذه المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة.

و يشهد اليوم الثلاثاء 15 يوليو، طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد ، أنه من المتوقع اليوم، ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة، وشبورة مائية من (8:4 صباحاً قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

ومن المتوقع اليوم نشاط رياح على بعض شواطئ السلوم ومطروح ، وسرعة الرياح من 30: 45 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 1.5 : 2.25 متر .



وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 35 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 32 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 30 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 40 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 40 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 41 درجة.

الصغرى 28 درجة.