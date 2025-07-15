شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير الطيران المدني لتقديم التهنئة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار أسامة شلبى- رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدكتور سامح الحفنى – وزير الطيران المدني، بحضور الأمين العام، ولفيف من قضاة مجلس الدولة؛ لتقديم التهنئة بمناسبة صدور القرار الجمهورى بتوليه منصب رئاسة المجلس، وذلك بمقر قصر الأميرة فوقية بالدقي.

وثمن المستشار أسامة شلبى هذه الزيارة الطيبة، وأعرب عن تقديره لجهوده فى تطوير قطاع الطيران المدني، مشيدًا بالخطة الشاملة؛ لتحديث المطارات المصرية، ورفع كفاءتها، وتعزيز بناء القدرات البشرية، وتحسين جودة الخدمات الجوية، وتحديث أنظمة الملاحة والسلامة، بما يواكب أحدث المعايير العالمية.

ومن جانبه أعرب وزير الطيران المدنى عن خالص تهانيه بدوام التوفيق والسداد خلال رئاسته للمجلس، لما يقوم به هذا الصرح العظيم من إرساء العدالة فى المجتمع المصري.

وأكد المستشارأسامة شلبى عن خالص شكره وتقديره للدكتور سامح الحفنى متمنيًا دوام التعأون والتواصل بين مجلس الدولة ووزارة الطيران المدني، بما يحقق مزيدًا من الرفعة والتقدم لوطننا الحبيب.