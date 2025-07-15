شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة خلال زيارته لرئيس النيابة الإدارية: تقوم بدور أساسى فى مكافحة الفساد وتحقيق العدالة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، في زيارة جاءت للتهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

جاء ذلك بحضور كل من: المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات.

وخلال اللقاء رحب المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة بالمحافظ، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة، ومتمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهام منصبه.

ومن جانبه أعرب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عن بالغ تقديره لما تقوم به النيابة الإدارية من دور أساسي في مكافحة الفساد، وتحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون.



رئيس النيابة الإدارية يستقبل محافظ الجيزة في مكتبه



رئيس النيابة الإدارية ,محافظ الجيزة في



زيارة رئيس النيابة الإدارية لرئيس النيابة الإدارية