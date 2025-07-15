شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الشيخ زايد التخصصى ينجح فى إجراء عملية دقيقة لاستئصال ورم سرطانى بالقولون والان مع تفاصيل الخبر

صرح الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفي الشيخ زايد التخصصي وأمانة المراكز الطبية المتخصصة بـ وزارة الصحة المصرية أن العيادات الخارجية بالمستشفي استقبلت حالة مريض بعمر 43 عاما محول من هيئة الرعاية الصحية بتشخيص أولي سرطان قولوني بالجانب الأيمن وذلك في ضوء التعاون الثنائى والتنسيق المشترك بين أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة المصرية وهيئة الرعاية الصحية حيث كان يعاني من آلام حادة بالجانب الأيمن من البطن وإمساك متزايد وبعد مناظرته بالعيادات الخارجية من قبل أطباء الجراحة العامة وتقرر إجراء عدد من الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة، والتي بينت وجود ورم بالجانب الأيمن من القولون، وكذلك ورم بالجانب الأيسر وعليه تم أخذ عينة أنسجة من الورم القولونى لتحليلها.

ومن ثم أظهرت نتائج التحليل الباثولوجي أنه ورم سرطاني Adenocarcinoma

؛ علاوة علي ذلك فإنه قد تم عمل أشعة مقطعية بالصبغة على البطن والحوض والصدر للتأكد من عدم وجود ثانويات أو انتشار للورم.

ونوه " جودة" إلى أنه قد تم عرض المريض على لجنة الأورام MDT متعددة التخصصات والتي تضم رئيس الهيئة الطبية وممثلي وحدات الأورام وجراحة الأورام والجراحة العامة والأشعة والباثولوجى، والتي بدورها قامت بوضع خطة العلاج حيث تضمنت التوصيات ضرورة خضوع المريض للتدخل الجراحي أولا ؛ وفي سياق متصل أشار "جودة" إلى أنه ولأول مرة يتم استخدام المنظار الجراحى المتقدم بالمستشفى والذي قد تم توريده مؤخرا ضمن توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار-نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان خلال زيارته الأخيرة للمستشفى في ديسمبر الماضي 2024.

وقد تم تشكيل الفريق الجراحي من أطباء الجراحة وتم تحضير المريض ودخوله لغرفة العمليات، وأفاد "الأبيض" بأنه قد تم عمل استئصال للقولون بالكامل جذريا مع تشريح الغدد الليمفاوية وإعادة توصيل الأمعاء الدقيقة بالجزء المتبقى من المستقيم مع عمل جيب معوي لتحسين جودة حياة المريض، وذلك بإستخدام المنظار الجراحي المتقدم ولأول مرة مع استخدام الدباسات الجراحية الخاصة بالأمعاء و جهاز الليجاشور.



حيث استغرقت الجراحة قرابة ست ساعات وتمت بواسطة المنظار بالكامل دون شق جراحي ليخرج بعدها المريض الي جناح الرعاية المركزة لمدة ٢٤ ساعه بحالة طبية ليتم نقلة بعدها لإحدى غرف القسم الداخلي في حالة جيدة ويغادر المستشفي خلال ٥ أيام للمتابعة بالعيادات الخارجية.



وقد أجريت الجراحة بالكامل علي نفقة الدولة ودون تحمل المريض لأية نفقات مالية

وفي ذات السياق أشاد " الأبيض" بكفاءة المنظار الجديد حيث أكد علي أنه يمثل إضافة كبيرة و مدخلا قويا لإجراء العديد من الجراحات المعقدة و المتقدمة مما يسهل على الأطباء توفير الخدمة الطبية الفريدة كما يجنب المرضى مخاطر و صعوبات و آلام الجراحات التقليدية.