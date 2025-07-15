شكرا لقرائتكم خبر عن أعلى كوبرى فى مصر يستعد لمرور القطار الكهربائى السريع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

نفذت هيئة الطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل المصرية، " كوبري خور مايو "، أحد أهم الأعمال الصناعية بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع " العين السخنة - العلمين - مطروح "، حيث يربط مشروع كوبري خور مايو بين ضفتي جبلين يمر بينهما مجرى سيل رئيسي بمنطقة 15 مايو، بمسار القطار الكهربائى السريع.

وأوضحت الهيئة العامة للطرق والكبارى، أن الكوبري يتكون من 9 محاور بطول إجمالي للأعمال الخرسانية 550 متر، وبعرض 14 متر، أن الكوبري يعتبر هو الأعلى المنفذ بمصر، حيث يبلغ ارتفاعه بمحورين منه 80 متر لكل محور والباقي بارتفاعات متدرجة على محاور تم تشكيلها على متدرجات بأسطح الجبلين.

ويتم تنفيذ الهيكل العلوي باستخدام نظام العربات المتحركة بارتفاع 8 متر على ارتفاع 80 متر، بطول 340 متر، وهناك ثلاث محاور من الباكيات المعدنية طول كل محور 60 متر، ووزن إجمالي 2250 طن، سيتم تنفيذها بنظام deck pushing.



أعلى كوبرى في مصر يستعد لمرور القطار الكهربائي السريع



كوبري الخور