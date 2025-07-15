شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق احتفالية علاء الدين الـ32 .. حسين الزناتي: "أحلى مجلة للأطفال في مصر" والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت منذ قليل احتفالية مجلة "علاء الدين" بمؤسسة الأهرام، بمناسبة عيد ميلادها الـ32، وسط أجواء من البهجة والحماس، وبمشاركة عدد كبير من طلاب المدارس ودور الأيتام وقراء المجلة.

وأكد حسين الزناتي، رئيس تحرير مجلة علاء الدين، في كلمته خلال افتتاح الحفل، أن الاحتفالية هذا العام تحمل طابعًا خاصًا ومميزًا، مرحبًا بجميع الأطفال وأسرهم، قائلاً: "أهلاً بكم في احتفالية جديدة وجميلة، بنحتفل معاكم بعيد ميلاد مجلة علاء الدين الـ32، وكل سنة وأنتم طيبين".

وأضاف أن المجلة تتمنى دائمًا أن يكون القادم أفضل وأجمل لكل الأطفال، مشددًا على أن "علاء الدين هي أحلى مجلة أطفال في مصر"، ومؤكدًا حرص المجلة الدائم على تقديم البهجة والمعرفة للصغار.

وتتخلل الاحتفالية باقة متنوعة من الفقرات الفنية والترفيهية، من بينها عرض فرقة "ومضة" بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، لمسرحية "صندوق الحكايات" التي تدور حول قيمة التعاون ومساعدة الآخرين، إلى جانب فقرة الأراجوز الشهير "عم عثمان الكسلان"، من تأليف وإخراج الدكتور نبيل بهجت.

ومن المنتظر أيضًا أن يتم خلال الحفل تكريم الدكتور صلاح الدين الجعفري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشوار للتنمية، والفنان أمير عيد، بالإضافة إلى تكريم الأطفال الفائزين في المسابقة الدينية بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

كما تتخلل فقرات الاحتفالية عروضًا فنية واستعراضية يقدمها طلاب المدارس، من بينها عروض غنائية واستعراضية على أنغام أغاني فيروز، واستعراض "هو وهي"، وفقرة الساحر "ميشو"، بالإضافة إلى فقرات غنائية للفنانة الشابة سلمى الأغرس، على أن تختتم الاحتفالية بأغنية "ألو ألو" للطفلة تلا محمد وسط أجواء من السعادة والتفاعل بين الأطفال.