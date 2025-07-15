شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يتفقد مواقع إنشائية لمدارس بالمرج.. ونسعى لإنهاء الفترتين .. صور والان مع تفاصيل الخبر

في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على التوسع في أعداد المدارس بالمناطق ذات الكثافات الطلابية العالية وانهاء نظام الفترتين ببعض المناطق، قام محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من المواقع المخصصة لإنشاء مدارس جديدة في منطقة المرج بمحافظة القاهرة ، وذلك بهدف إنهاء نظام الفترتين بداية من العام الدراسي المقبل.

وقد رافق الوزير خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون هيئة الأبنية التعليمية، وسماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، والأستاذ أيمن الفخرانى مدير إدارة المرج التعليمية، وعدد من قيادات الوزارة، ومسؤولي هيئة الأبنية التعليمية، وممثلي الإدارة التعليمية بالمرج.

وفى مستهل جولته، توجه الوزير لتفقد آخر مستجدات الموقع الانشائي لمدرسة في منطقة المرج لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب في المنطقة المحيطة، مؤكدًا خلال الجولة على أهمية الإسراع في تنفيذ الأعمال الإنشائية وفق أعلى معايير الجودة، ومشددًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتسليم المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد.

ثم توجه الوزير لتفقد مبنى الإدارة التعليمية للوقوف على مراحل نقل العاملين بها إلى مبنى آخر جديد تم الانتهاء من إنشائه والذي يستوعب عدد ٤٤٦ موظف.

ثم عقب ذلك توجه الوزير لتفقد استغلال الفراغات فى مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع المشتركة للمرحلة الإعدادية والثانوية والتى تضم عدد ١٦ فصلًا.

كما تفقد الوزير محمد عبد اللطيف مدرسة الغرفة التجارية الرسمية لغات والتى تضم عدد ٢٥ فصلًا، للوقوف على التوسعات التى تم إنشاؤها والعمل على تقليل الفترات المسائية بمدارس المرج، موجهًا بالفصول المتحركة واستغلال الفراغات، وعدم المساس بمعامل العلوم والمكتبة.

وفى ختام جولته، تفقد الوزير مدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية، حيث استعرض خطوات تقليل الكثافات فى الفصول لـ٤٥ طالبًا العام الدراسي الماضي، كما تفقد مدرسة الأندلس تحت الإنشاء موجهًا بسرعة الانتهاء من كافة التجهيزات فى منتصف شهر أغسطس الحالى.

وأوضح الوزير أن منطقة المرج تعد من المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، ومن ثم فإن إنشاء مدارس جديدة بها يمثل أولوية لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات التعليمية.

واختتم الوزير جولته بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية من قيادات الوزارة لضمان تذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ، مشددا على أن الوزارة تستهدف إنهاء نظام الفترتين وفق الآليات المتاحة والجهود المبذولة للتوسع في أعداد المدارس بالمنطقة، كما أكد على أن هذه الخطوات تمثل أولوية لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات التعليمية بالمنطقة.



جولة وزير التربية والتعليم



وزير التربية والتعليم



وزير التعليم يتفقد مواقع إنشائية لمدارس بالمرج.. ونسعى لإنهاء الفترتين