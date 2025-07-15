شكرا لقرائتكم خبر عن الوكيل والأمين العام لمجلس النواب يقدمان التهنئة لرئيس مجلس القضاء الأعلى على منصبه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

استقبل القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان محكمة النقض، المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيساً لمحكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى .

جاء ذلك بحضور القاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، السيد القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض، رئيس إدارة العلاقات الدولية، السيد القاضي أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، القاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام .

خلال الزيارة، أعربا عن أطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للقاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض- رئيس مجلس القضاء الأعلى ، مؤكدان على الدور المحوري لمحكمة النقض في إرساء مبادئ العدالة وتوحيد المبادئ القانونية.

من جانبه، أعرب القاضي عاصم الغايش عن اعتزازه بهذه الزيارة الكريمة، مثمناً الدور الوطنى الذى يضطلع به مجلس النواب فى ترسيخ الديمقراطية وتعزيز دولة القانون عبر ما يقدمه من تشريعات رصينة تسهم فى بناء وعياً وطنياً بمسئوليات المرحلة ومتطالباتها وتحقيق الإستقرار والعدالة المجتمعية.

وفي ختام اللقاء، أكد كلاهما على عمق العلاقة بين المؤسستين، ودورهما المتكامل في إرساء دعائم الدولة الوطنية و سيادة القانون ، دعماً لمسيرة التقدم نحو جمهورية جديدة.