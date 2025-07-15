شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. أقسام وبرامج الدراسة بكلية الآداب بجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة حلوان عن تفاصيل الدراسة وبرامج كلية الآداب بجامعة حلوان، موضحة أن الكلية تسعى إلى إعداد خريج متميز يتمتع بقدرات علمية وبحثية تؤهله للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، إلى جانب إسهامها النشط في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال بحوث علمية ومبادرات مجتمعية فعّالة.

وتستقبل الكلية طلاب الثانوية العامة (حديثة – قديمة – الشهادات المعادلة)، ولا تقبل طلاب التعليم الأزهري أو الحاصلين على الدبلومات الفنية والمهنية. وتوفر الكلية فرصًا تعليمية متعددة من خلال 19 قسمًا علميًا تغطي تخصصات أدبية وثقافية متنوعة، من أبرزها:

اللغة العربية – الإنجليزية – الفرنسية – الألمانية – الصينية – الإسبانية – الإيطالية – العبرية – اللغات الشرقية – الإعلام – المسرح – الآثار والحضارة – الفلسفة – علم النفس – الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية – التاريخ – الاجتماع – المكتبات والمعلومات.

كما تقدم الكلية عددًا من البرامج المتميزة التي تواكب متطلبات السوق وتجمع بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، من أبرزها ( برنامج الترجمة الفورية _ برنامج اللغة الفرنسية والترجمة _ برنامج النقوش والبرديات والمخطوطات _ برنامج الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية_ الدبلوم المهني التطبيقي في نظم المعلومات الجغرافية ).

وتُعد كلية الآداب بجامعة حلوان خيارًا مثاليًا للراغبين في التميز العلمي، والتنوع الثقافي، والانخراط في مجالات العمل الثقافي والإعلامي واللغوي والبحثي، ضمن بيئة جامعية محفزة وداعمة للإبداع.