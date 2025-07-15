شكرا لقرائتكم خبر عن مطران إيبارشية مرسى مطروح والخمس مدن الغربية يترأس قداس تجليسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد كنيسة السيدة العذراء بمدينة مرسى مطروح، اليوم الثلاثاء، إقامة القداس الإلهي الأول لنيافة الحبر الجليل الأنبا كاراس، بعد تجليسه رسميًا أسقفًا على إيبارشية مرسى مطروح والخمس مدن الغربية وتوابعها، وذلك وسط أجواء روحية مميزة ومشاركة واسعة من الآباء الكهنة وأبناء الإيبارشية.

ويُعد هذا القداس هو الأول بعد الرسامة والتجليس التي جرت مؤخرًا بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ومجمع من الأساقفة والكهنة والشعب القبطي، في احتفال كنسي كبير تم خلاله تجليس عدد من الأساقفة الجدد.

وعبّر المشاركون في القداس عن سعادتهم باستقبال نيافة الأنبا كاراس، مؤكدين رجاءهم في أن تشهد الإيبارشية في عهده مزيدًا من العمل الرعوي والخدمي، في ظل ما يتمتع به من حكمة وخبرة كنسية وروحية، حيث خدم سابقًا في عدد من المواقع الكنسية داخل مصر وخارجها.

ومن المقرر أن يبدأ نيافته خلال الأيام المقبلة سلسلة من اللقاءات الرعوية والجولات التفقدية على كنائس الإيبارشية، لمتابعة الاحتياجات وتوطيد العلاقة بين الراعي والرعية، إلى جانب وضع خطة رعوية متكاملة للنهوض بالخدمة.

ويُذكر أن إيبارشية مرسى مطروح والخمس المدن الغربية تشمل عددًا من الكنائس المنتشرة في نطاق جغرافي واسع على الحدود الغربية لمصر.