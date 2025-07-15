شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة: إعادة تدوير مخلفات القماش وهوالك مصانع الملابس الجاهزة والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتورة رحاب الفخراني المنسق العام لمبادرة انتي الاهم ، والدكتورة هدير سلطان رئيس اللجنة الطبية بالمبادرة، والتابعة لمؤسسة "مصر للصحة والتنمية المستدامة" لبحث سبل التعاون بين الوزارة والمبادرة في ضوء إطلاق مبادرة أنتي الأهم مشروع "قصاقيص".

تم تكريم وزيرة البيئة تقديرًا لإسهاماتها البارزة ودورها الرائد في دعم قضايا البيئة وتمكين المرأة، واختيارها أمينا تنفيذيا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وذلك بحضور ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية وهدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية ومحمد معتمد مساعد الوزيرة للإستثمار والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية والدكتور عيد الراجحى مساعد الوزيرة لملف المياه والمهندسة سماح صالح رئيس وحدة المرأة بالوزارة وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن شكرها وامتنانها لهذا التكريم، مؤكدة على أن تولى هذا المنصب الدولى الرفيع وقيادة أحد أهم الملفات البيئية الخاصة بالتصحر والأمن الغذائي، يعكس المكانة التي باتت تحتلها الكفاءات المصرية على الساحة الدولية.

وأكدت وزيرة البيئة على دعم ورعاية الوزارة لإطلاق مبادرة "أنتي الأهم" لمشروع "قصاقيص"، في مرحلته الثانية بعد نجاح تنفيذ المرحلة الأولى منه بمحافظة القاهرة، والتعاون مع المبادرة فى نجاح هذا النموذج وانتشاره فى محافظات الجمهورية، والذي يهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة عبر إعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى منتجات مبتكرة تساهم في توفير فرص عمل وتعزيز الوعي البيئي لدى السيدات في المناطق الأكثر احتياجا.

وأشارت وزيرة البيئة إلى مبادرة "FROM WASTE TO GOOD TASTE" والتى تم إطلاقها مع بداية مؤتمر تغير المناخ COP27 بمشاركة بنك الكساء المصرى بهدف الحث على تغيير السلوك الإستهلاكي غير الواعى كأحد السلوكيات اليومية التي يقوم بها أفراد المجتمع من خلال الحث على الحد من الموضة السريعة وتغيير العادات الاستهلاكية فى مجال المنسوجات، مشيرة إلى نجاح تلك المبادرة فى تنفيذها حتى الآن.

من جانبه أكد ممثلى مبادرة "أنتى الأهم"على أن مشروع "قصاقيص" ظهر كمبادرة مبتكرة في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه العالم اليوم، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وإعادة تدوير مخلفات القماش والهوالك الناتجة عن مصانع الملابس الجاهزة، وتحويلها إلى فرص اقتصادية تحقق الاستفادة للمرأة المعيلة، حيث تم بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة لتنفيذ المرحلة الأولى بنجاح فى محافظة القاهرة ونعمل على توسيع انتشاره بباقى محافظات الجمهورية.

وخلال تكريم وزيرة البيئة، أعرب ممثلى المبادرة عن أطيب التحيات والتقدير بمناسبة اختيار معالى الوزيرة أمينا تنفيذيا لاتفاقية الأمم المتحدة المكافحة التصحر، في خطوة تجسد المكانة الرفيعة التي تحظى بها محليا ودوليا، وتؤكد ريادة المرأة المصرية في مواقع صنع القرار، مؤكدين على أن هذا التعيين يعكس الثقة الدولية في خبرات ونجاحات وزيرة البيئة المشهودة في دعم قضايا البيئة والتنمية المستدامة والذى يعد مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين، لاسيما السيدات اللاتي يجدن في مسيرتها نموذجا ملهما للتميز والقيادة، معربين عن تقديرهم العميق واعتزازهم البالغ لما قدمته الوزيرة من جهود مخلصة ومسيرة وطنية حافلة بالعطاء، وكان لجهودها في وزارة البيئة دور بارز في رفعة اسم مصر وتمكين المرأة في المحافل الدولية.

جدير بالذكر أن مبادرة أنتي الأهم هي مبادرة معنية بتمكين المرأة والمحافظة على حقوقها والاهتمام بقضاياها المختلفة، وتعمل المبادرة على تنفيذ برامج توعوية مختلفة لدعم حقوق المرأة في العديد من المجالات، كما جاءت هذه المبادرة لتلبي احتياجات المرأة، رفع الوعي، التمكين الصحي للمرأة، والرياضي لأكثر عدد من الفتيات والسيدات من خلال عدد كبير من المبادرات والفعاليات.