شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القومى للبحوث يطلق مبادرة للكشف عن الأمراض الوراثية للمقبلين على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومى للبحوث، إن المركز أكبر مركز بحثى بمصر وأفريقيا والشرق الأوسط ومنوط بنا تسخير البحث العلمى لمواجهة تحديات المجتمع، وهو الذراع البحثى للدولة المصرية وعملنا على تقديم الابحاث التى تربط البحث العلمي بالصناعة، وبدأنا نستشعر بأهمية الدور المجتمعى للمعهد وتم إطلاق قوافل طبية وبيطرية للمجتمع والمحافظات المختلفة.

وأضاف الدكتور ممدوح معوض خلال كلمته بفعاليات الصالون العلمى الخامس بمشاركة عدد من علماء المركز فى الامراض الوراثية تحت عنوان "الأمراض الوراثية .. المعرفة والعلاج" نجتمع اليوم لاطلاق الصالون العلمى الثقافى الخامس الذى يأتى اتساقا مع المبادرة الخاصة بالكشف عن الأمراض الوراثية التى هى أمراض خطيرة تؤثر على صحة الطفل والاجيال القادمة والمبادرة تضم علماء ذات كفاءة وتميز محلى ودولى.

وأكد الدكتور ممدوح معوض أن الصالون يستهدف نشر الوعى الثقافى والطبى حول الأمراض الوراثية وذلك يؤكد ان البحث العلمى يخدم المجتمع وبدأنا التوعية الصحية ومخاطر الأمراض الوراثية التى يجب الانتباه للأمراض الوراثية ، وموضوع الصالون فى غاية الأهمية .

وأكد على أهمية توقيع الكشف الطبى على المقبلين على الزواج واجراء الكشف الصحى للزوج والزوجة ونناشد أن يكون جزء للكشف المبكر على الأمراض الوراثية قبل الزواج كاجراء وقائى .