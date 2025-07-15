شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تعلن انتهاء تصنيع 20 قطارا سريعا و14 جرارا للخط الأول للقطار الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة النقل أنه تم الانتهاء من تصنيع 15 قطارا إقليميا (ديزيرو) من إجمالي 34 قطارا، كما تم تصنيع 5 قطارات سريعة (فيلارو) من إجمالي 15 ومخطط وصول أول قطار سريع إلى مصر في أغسطس القادم، بالإضافة إلى أنه قد تم الانتهاء من تصنيع الجرارات بالكامل بعدد 14 جرار بضائع، كما تم وصول القطار الإقليمي الأول الذي تم تصنيعه في مصانع سيمنز الألمانية لمصر منذ عدة أشهر .

وتقترب مصر من تشغيل شبكة القطارات السريعة، والتي تضم قطارات فائقة السرعة، سرعتها 250 كم، ومن المقرر أن يتم تشغيل 3 أنواع من القطارات على الشبكة منها قطار فائق السرعة، وقطار إقليمي يسير بسرعة 160 كم ، وجرار بضائع يسير بسرعة 120 كم.

وكل قطار في الشبكة له مهمة خاصة، حيث سيتم تشغيل الـ 3 أنواع بداية من العام القادم على الخط الأول للقطار السريع من العين السخنة لمرسى مطروح مرورا بالإسكندرية والعلمين والعاصمة الإدارية و6 أكتوبر وغيرها، بطول 675 كم تقريبا، وعدد محطاته تبلغ 21 محطة ويضم مركزاً للتحكم والسيطرة حيث سيعمل به 15 قطار سريع ، و 34 قطار إقليمي ، و14 جرار بضائع.