"المهن الطبية" يبدأ صرف معاش يوليو لـ127 ألف مستفيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الأمانة العامة لاتحاد نقابات المهن الطبية، عن بدء تحويل معاش شهر يوليو 2025 لأعضاء الاتحاد من الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والأطباء البيطريين، وكذلك لورثتهم، وذلك اعتبارًا من صباح اليوم.

وبلغ عدد المستفيدين من معاش الاتحاد هذا الشهر نحو 127 ألفًا و701 مستفيد من الأعضاء وأسرهم، بإجمالي قيمة 181 مليونًا و246 ألف جنيه عن شهر يوليو 2025.

وأكد الاتحاد، أن تحويل المعاشات إلى البنوك يتم في العاشرة صباحًا يوم 15 من كل شهر، وتبدأ معالجة البيانات داخل البنك لمدة ساعتين، على أن تصل المعاشات بعدها مباشرة إلى حسابات الأعضاء.

وخصص الاتحاد الخط الساخن رقم 15603 للرد على أي استفسارات تخص المعاشات.

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