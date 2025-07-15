شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 15-7-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات الخضراوات والفاكهة و السلع الغذائية ، اليوم الثلاثاء 15-7-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية حيث شهدت استقرارا
الطماطم 7 جنيهات
البصل 11 جنيها .
البطاطس13 جنيها
الجزر 15 جنيها.
بطاطا 12.5 جنيه.
الخيار بـ 16 جنيها
الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.
الكوسة بـ 14جنيها.
الباذنجان العروس 10 جنيهات .
الفلفل البلدي بـ 15 جنيها.
الفلفل الألوان بـ 28 جنيها.
الليمون بـ 40 جنيها.
الموز البلدي بـ 45 جنيها.
عنب أحمر بـ 50 جنيها
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