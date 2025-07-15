شكرا لقرائتكم خبر عن القومى البحوث ينظم صالون علمى تحت عنوان "الأمراض الوراثية.. المعرفة والعلاج" والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومى للبحوث فعاليات الصالون العلمى الخامس بمشاركة كوكبة من أكبر علماء المركز فى الامراض الوراثية تحت عنوان "الأمراض الوراثية .. المعرفة والعلاج" والذى ينظم فى إطار المبادرة الرئاسية للأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة، وهى مبادرة صحية تستهدف الكشف المبكر عن 19 مرضا وراثيا للأطفال حديثي الولادة.

وقال الدكتور هشام فايق عميد معهد الوراثة البشرية بالمركز القومى للبحوث، إن الصالون العلمى الخاص بالأمراض الوراثية، موضحاً أن المعهد يقدم عدد من الخدمات للحد من الأمراض الوراثية والإعاقات وخدمات تقدم للمرضى .

وقالت الدكتورة عبير نور الدين عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومى للبحوث، إن الصالون يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض الوراثية مؤكدة على أهمية المبادرة وما تستهدفه من بناء مستقبل صحى أكثر أمانا لأولادنا ، وتتيح المبادرة فرصة ذهبية للعلاج المبكر وتجنب المضاعفات الخطيرة ، وتسعى لتكامل الجهود وتقديم خدمات مجاناً ، مؤكدة على أهمية التعاون بين المؤسسات البحثية خطوات للاستثمار فى صحة المواطن المصرى.