شكرا لقرائتكم خبر عن الريف المصرى: مشروع 1.5 مليون فدان يمثل حجر الزاوية للتنمية المستدامة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، وفداً رفيع المستوى من مجموعة "نات إنيرجى الخرافى"، برئاسة اللواء دكتور سمير فرج، رئيس مجلس إدارة مجموعة "نات إنيرجى الخرافى"، والمهندس مجدى البدرى، رئيس مجلس إدارة شركة "كهربا الخرافى"، إحدى شركات مجموعة "نات إنيرجى الخرافى"، والمهندس أحمد هواره، رئيس قطاع التطوير والمبيعات بشركة "كهربا الخرافى"، بحضور المهندسة الدكتورة فينيس فايد مستشار رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد، وذلك بمقر شركة تنمية الريف المصرى الجديد بالقاهرة.

قدم عبد الوهاب خلال اللقاء عرضٍ مختصر عن المشروع القومى لتنمية المليون ونصف المليون فدان، استعرض من خلاله المراحل المختلفة وآخر المستجدات الخاصة بالمشروع، مؤكداً أن "مشروع المليون ونصف المليون فدان" يمثل حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة فى مصر.. كما قام باستعراض تطور أنشطة المشروع وأبرز الإنجازات التى تم تحقيقها على أرض الواقع، والتى تُعد شاهداً على جهود تنفيذ رؤية القيادة السياسية، والخاصة بتحويل هذا المشروع إلى واقعٍ ملموس، يسهم بشكل كبير فى تحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى النجاح فى إرساء البنية التحتية اللازمة لأراضى المشروع بإستخدام أحدث التقنيات، وكذا إتمام مد شبكات الإتصالات والكهرباء فى مختلف مواقع "الريف المصرى الجديد".

وقد تم بحث آفاق التعاون المشترك بين "شركة كهرباء الخرافى" و"شركة تنمية الريف المصرى الجديد" فى العديد من قطاعات وأنشطة المشروع المختلفة، بما فى ذلك البنية التحتية والأنشطة المتعلقة بالطاقة والمياه، وذلك فى إطار سعى الجانبين لتعزيز التنسيق المشترك وتيسير سبل التعاون فى تنفيذ المشروع القومى.

من جانبه، ثَمَّن وفد "نات إنيرجى الخرافى" الجهود الكبيرة التى بذلتها شركة تنمية الريف المصرى الجديد فى تنفيذ المشروع، حيث أشادوا بحجم الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع، مؤكدين أن هذا المشروع يُعتبر أحد أبرز المشروعات التنموية التى من شأنها أن تسهم فى تحقيق الإستدامة بمصر.

كما أعرب اللواء دكتور سمير فرج والوفد المرافق عن تطلعهم إلى حدوث تعاون مثمر مع شركة تنمية الريف المصرى الجديد، ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة فى أراضى المليون ونصف المليون فدان عبر مشروعات الطاقة، والتى باتت تنطلق فى أراضى المشروع القومى، تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية فى إطار دخول مصر "الجمهورية الجديدة".

وفى ختام اللقاء، حرص الطرفان على تأكيد أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم فى دفع عجلة التنمية المستدامة فى المشروع القومى لتنمية المليون ونصف المليون فدان.