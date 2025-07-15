شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد إعلان ”الخليج 365” نتيجة الثانوية العامة بالدرجات والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل طلاب الثانوية العامة 2025 وأولياء أمورهم عن موعد إعلان النتيجة، خاصة بعد انتهاء الامتحانات يوم الخميس 10 يوليو الجاري، ووسط حالة من القلق والترقب التي تسيطر على كثير من البيوت المصرية، يأتي التساؤل الأبرز: "متى ستُعلن نتيجة الثانوية؟".

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أعمال التصحيح لا تزال مستمرة داخل الكنترولات على مستوى الجمهورية، موضحة أن الأسبوع الجاري يشهد تصحيح عدد من المواد المهمة، من بينها الأحياء، الرياضيات التطبيقية، الإحصاء، الكيمياء، الجغرافيا، والرياضيات البحتة، وأن أعمال الرصد والمراجعة تسير بدقة تمهيدًا لاعتماد النتيجة رسميًا.

وفي خطوة مهمة، حصل ”الخليج 365” على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 من وزارة التربية والتعليم، حيث سيتم نشر النتيجة بالكامل عبر موقع الجريدة فور اعتمادها رسميًا من الوزير، مع عرض الدرجات التفصيلية لكل طالب سواء من النظام القديم أو الجديد.

ويوفر ”الخليج 365” خدمة مجانية للطلاب، حيث يمكن الاستعلام عن النتيجة باستخدام رقم الجلوس فقط، على أن تظهر درجات المواد كاملة والمجموع الكلي فور إعلان النتيجة.

ورغم عدم تحديد الوزارة لموعد نهائي حتى الآن، إلا أن النتيجة في مراحلها الأخيرة من التصحيح والرصد، ومن المتوقع أن يتم إعلانها خلال أيام، ليتمكن الطلاب من معرفة نتائجهم والاستعداد لمرحلة تنسيق الجامعات.