شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. موعد التقدم لمسابقة الالتحاق بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد المجلس الأعلى للجامعات موعد فتح باب التسجيل لامتحانات الدبلومات والمعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية "نظام الثلاث سنوات" والمدارس الثانوية الفنية "نظام الخمس سنوات" والمعاهد الفنية "نظام السنتين بعد الثانوية" للقبول بكليات (التجارة - الهندسة - الحقوق - الزراعة - الحاسبات والمعلومات) بالجامعات الحكومية للعام الجامعى 2025/2026 وذلك اعتبارًا من يوم 1/8/2025، وفقًا لجداول الامتحانات المُعلنة على الموقع الإلكترونى للمجلس الأعلى للجامعات للكليات المعنية من خلال الرابط التالي: https://scu.eg/ على أن يتم غلق باب التقدم قبل الامتحانات بخمسة أيام.

فيما أوضح القرار الوزارى رقم (1177) بتاريخ 22/ 6 /2025، بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها (من الشهادات العربية والأجنبية) والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية عام 2025 والمتقدمين لتنسيق 2025 للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2026 /2025 إجراءات قبول طلاب الشهادات الفنية بالجامعات، وأن يكون عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد ، وقبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية عام 2025 نظام الثلاث سنوات (تجاري- صناعي - صناعي "شعبة ترميم أثار" - زراعي - موسيقي - مدارس مساعدي الخدمات الصحية) وكذا الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية فوق لمتوسطة (نظام الثانوية + سنتان) ودبلوم المدارس الفنية (نظام الخمس سنوات) عام 2025 بكليات ومعاهد الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئات من الطلاب في العام الجامعي 2026/2025 وفقا للشروط والضوابط التالية :

- فتح باب القبول بكليات قطاعات (التجارة - التربية "الكليات التي بها شعب تعليم فني" - التربية النوعية - الزراعة - السياحة والفنادق - الخدمة الاجتماعية - الهندسة - الفنون التطبيقية - الآثار - الفنون الجميلة - التكنولوجيا والتعليم) بالجامعات المصرية على أساس التوزيع الجغرافي مع مراعاة الشروط التي نتص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات والتي منها أداء اختبارات القدرات بنجاح لبعض الكليات .

- يسمح للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية تخصصات (صناعي - تجاري - صناعي شعبة ترميم الاثار- زراعي -موسيقي) بمجموع درجات 70% على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية مع مراعاة الشروط المطلوبة .

- كما يسمح للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان) ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) بمجموع 75 % فأكثر من المجموع الكلي للدرجات في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تتسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات لحكومية المصرية .