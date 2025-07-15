شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الدبلومات الفنية..75% حد أدنى لطلاب المدارس الفنية المتقدمة بالتنسيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى الوزارى رقم (1177) بتاريخ 22/ 6 /2025، بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها (من الشهادات العربية والأجنبية) والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية عام 2025 والمتقدمين لتنسيق 2025 للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2026 /2025 السماح للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان) ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) بمجموع 75 % فأكثر من المجموع الكلي للدرجات في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تتسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات لحكومية المصرية .

ويتم قبول هؤلاء الطلاب بكليات قطاعات (التجارة - التربية "الكليات التي بها شعب تعليم فني" - التربية النوعية - الزراعة - السياحة والفنادق - الخدمة الاجتماعية - الهندسة - الفنون التطبيقية - الآثار - الفنون الجميلة - التكنولوجيا والتعليم) بالجامعات المصرية على أساس التوزيع الجغرافي مع مراعاة الشروط التي نتص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات والتي منها أداء اختبارات القدرات بنجاح لبعض الكليات .