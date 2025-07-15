شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: فرص عمل فى لبنان بمجالات الزراعة براتب 500 دولار شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل عن توفير 3 فرص عمل جديدة للشباب المصري للعمل بدولة لبنان، وذلك في مجال الزراعة، بالتعاون مع إحدى الشركات اللبنانية المتخصصة.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف للعمال المتخصصين والمؤهلين في المجال الزراعي، وتتضمن المهام المطلوبة: قطف المحاصيل الزراعية، وزراعة البذور خطوة بخطوة، ورش الأسمدة والمبيدات، إضافة إلى استخدام الآلات الزراعية الحديثة.



وأشارت الوزارة إلى أن الفئة العمرية المطلوبة تتراوح بين 25 إلى 40 عامًا، وأن مدة العقد تمتد لثلاث سنوات، متضمنة إجازة سنوية مدفوعة.

كما يشترط اجتياز فترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، مع إمكانية زيادة الراتب عند تجديد العقد.

وأوضحت هبه احمد مدير عام التشغيل أن المزايا المقدمة تشمل:راتب شهري قدره 500 دولار ، وإقامة مجانية،وتذكرة السفر، والتنقلات على نفقة صاحب العمل، وتأمين صحي وفقًا لقانون العمل اللبناني.

ودعت الوزارة الراغبين في التقديم سرعة التسجيل على الرابط التالي:

https://egyres.manpower.gov.eg/Request_LB/index

وذلك بدءا من اليوم 15 يوليو 2025 ، ولمدة يومين فقط.

وأكدت الوزارة أن هذه الفرص تأتي في إطار جهودها المستمرة لتوفير فرص عمل مناسبة للمواطنين المصريين في الخارج، ودعم العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة في مجالات التشغيل والتعاون الفني.