الصحة العالمية و اليونيسف: لا يزال أكثر من 14 مليون رضيع غير ملقحين فى العالم ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

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القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان مشترك مع اليونيسف، إنه لا تزال التغطية العالمية للتطعيم ضد شلل الأطفال ثابتة، ومع ذلك لا يزال أكثر من 14 مليون رضيع غير ملقحين.

وأضافت، إنه في عام 2024، تلقى 89% من الرضع على مستوى العالم - حوالي 115 مليون - جرعة واحدة على الأقل من لقاح الخناق والتيتانوس والسعال الديكي، وأكمل 85% - حوالي 109 مليون - الجرعات الثلاث، وفقًا لبيانات جديدة حول تغطية التحصين الوطنية أصدرتها اليوم منظمة الصحة العالمية و اليونيسف.

مقارنةً بعام 2023، تلقى حوالي 171 ألف طفل إضافي لقاحًا واحدًا على الأقل، وأكمل مليون طفل آخر سلسلة الجرعات الثلاث من لقاح الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي (DTP)، ورغم تواضع هذه المكاسب، إلا أنها تُشير إلى استمرار التقدم الذي تُحرزه البلدان التي تعمل على حماية الأطفال، حتى في ظل التحديات المتزايدة.



مع ذلك، فات ما يقرب من 20 مليون رضيع جرعة واحدة على الأقل من لقاحالدفتيريا والكزاز والسعال الديكي DTP العام الماضي، بما في ذلك 14.3 مليون طفل لم يتلقوا أي جرعة من أي لقاح، وهذا يزيد بمقدار 4 ملايين عن هدف عام 2024 اللازم لتحقيق أهداف أجندة التحصين 2030، وبمقدار 1.4 مليون طفل عن عام 2019، وهو العام المرجعي لقياس التقدم.



قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "اللقاحات تنقذ الأرواح، مما يسمح للأفراد والأسر والمجتمعات والاقتصادات والدول بالازدهار".



وأضاف: "إنه من المشجع أن نرى زيادة مستمرة في عدد الأطفال الذين يتلقون التطعيم، على الرغم من أنه لا يزال أمامنا الكثير من العمل. إن التخفيضات الجذرية في المساعدات، إلى جانب المعلومات المضللة حول سلامة اللقاحات، تهدد بتقويض عقود من التقدم، وتظل منظمة الصحة العالمية ملتزمة بالعمل مع شركائنا لدعم البلدان في تطوير حلول محلية وزيادة الاستثمار المحلي لإيصال اللقاحات إلى جميع الأطفال، لما لها من قدرة على إنقاذ حياتهم".

و أضاف، إنه غالبًا ما يظل الأطفال غير محصنين أو غير محصنين بشكل كافٍ بسبب مجموعة من العوامل، مثل محدودية الوصول إلى خدمات التحصين، أو انقطاع الإمدادات، أو الصراعات وعدم الاستقرار، أو المعلومات المضللة حول اللقاحات.

لا يزال الوصول إلى اللقاحات غير متكافئ إلى حد كبير، وتظهر بيانات من 195 دولة أن 131 دولة قد نجحت في الوصول إلى 90% على الأقل من الأطفال بالجرعة الأولى من لقاح الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي DTP منذ عام 2019، ولكن لم يُلاحظ أي تقدم يُذكر في توسيع نطاق هذه الفئة. ومن بين الدول التي وصلت إلى أقل من 90% في عام 2019، تمكنت 17 دولة فقط من زيادة معدلات التغطية لديها خلال السنوات الخمس الماضية، في الوقت نفسه، يتعثر التقدم أو يتفاقم في 47 دولة، ويشمل ذلك 22 دولة حققت وتجاوزت هدف 90% في عام 2019، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين.

تُظهر البيانات أن النزاعات والأزمات الإنسانية يمكن أن تُقوّض بسرعة التقدم المحرز في مجال التطعيم، يعيش ربع أطفال العالم في 26 دولة فقط تعاني من الهشاشة أو النزاعات أو الأزمات الإنسانية، ومع ذلك فهم يُشكّلون نصف جميع الأطفال غير المُلقّحين عالميًا، ومما يُثير القلق، أن عدد الأطفال غير المُلقّحين في نصف هذه الدول قد ازداد بسرعة من 3.6 مليون في عام 2019 إلى 5.4 مليون في عام 2024، مما يُؤكد ضرورة أن تشمل الاستجابات الإنسانية التطعيم.

تحسنت تغطية التطعيم في 57 دولة منخفضة الدخل يدعمها التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) خلال العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض عدد الأطفال غير الملقحين أو غير الملقحين بما يكفي بنحو 650,000 طفل، في الوقت نفسه، تظهر بوادر تراجع في الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع والدخل المرتفع، والتي حافظت سابقًا على تغطية لا تقل عن 90%، حتى الانخفاضات الطفيفة في تغطية التطعيم يمكن أن تزيد بشكل كبير من خطر تفشي الأمراض وتضع ضغوطًا إضافية على الأنظمة الصحية المنهكة أصلًا.

قالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف: "الخبر السار هو أننا تمكنا من إيصال اللقاحات المنقذة للحياة إلى عدد أكبر من الأطفال، لكن ملايين الأطفال ما زالوا محرومين من الحماية من الأمراض التي يمكن الوقاية منها، وهذا أمرٌ ينبغي أن يُقلقنا جميعًا".

وأضافت: "إنه يجب أن نتحرك الآن بعزمٍ للتغلب على عوائق مثل تقلص ميزانيات الصحة، وهشاشة الأنظمة الصحية، بالإضافة إلى المعلومات المضللة وصعوبة الوصول بسبب النزاعات، لا ينبغي أن يموت أي طفل من مرض نعرف كيفية الوقاية منه".

توسيع نطاق الحماية ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات...

ورغم هذه التحديات، تواصل البلدان ــ وخاصة تلك التي تدعمها مؤسسة جافي ــ تقديم اللقاحات وتوسيع نطاقها، بما في ذلك ضد فيروس الورم الحليمي البشري، والتهاب السحايا، ومرض المكورات الرئوية، وشلل الأطفال، والفيروس العجلي.

على سبيل المثال، أدت التوسعات الوطنية الكبيرة في لقاح فيروس الورم الحليمي البشري وجهود التنشيط في الدول التي سبق أن أدخلت اللقاح، إلى زيادة التغطية العالمية بنسبة 4% في العام الماضي. في عام 2024، تلقت 31% من الفتيات المراهقات المؤهلات عالميًا جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس الورم الحليمي البشري - وقد أُعطيت معظم الجرعات في الدول التي تستخدم جدول جرعة واحدة، ورغم أن هذه النسبة لا تزال بعيدة عن هدف التغطية البالغ 90% بحلول عام 2030، إلا أنها تمثل زيادة كبيرة عن نسبة التغطية البالغة 17% في عام 2019.

من جانبها أوضحت الدكتورة سانيا نِشْتار، الرئيسة التنفيذية لتحالف جافي للقاحات: "إنه في عام 2024، وفرت الدول منخفضة الدخل الحماية لعدد أكبر من الأطفال مقارنةً بأي وقت مضى، مع ارتفاع معدلات التغطية بجميع اللقاحات التي يدعمها جافي".

وأضافت: "ٱنه مع ذلك، يُشكل النمو السكاني والهشاشة والصراعات عقبات رئيسية أمام تحقيق المساواة، مما يُعرّض الأطفال والمجتمعات الأكثر ضعفًا للخطر، وسيكون الالتزام المستمر من الحكومات والشركاء أمرًا بالغ الأهمية لإنقاذ الأرواح وحماية العالم من تهديدات الأمراض المعدية".

كما تحسنت التغطية ضد الحصبة، حيث تلقى 84% من الأطفال الجرعة الأولى و76% الجرعة الثانية، مما يُظهر زيادة طفيفة عن العام السابق، ويُقدر أن التغطية ستشمل مليوني طفل إضافي بحلول عام 2024، إلا أن معدل التغطية الإجمالي أقل بكثير من نسبة 95% المطلوبة في كل مجتمع للوقاية من تفشي المرض.

يؤدي هذا إلى بقاء أكثر من 30 مليون طفل محرومين من الحماية ضد الحصبة، مما يؤدي إلى تفشي المرض على نطاق واسع أو مدمر. في عام 2024، ارتفع عدد البلدان التي تشهد تفشيًا واسعًا أو مدمرًا للحصبة بشكل حاد إلى 60 بلدًا، أي ما يقرب من ضعف عدد البلدان التي كانت 33 بلدًا في عام 2022.

إن الوعد بحماية كل طفل في خطر...

وأكدت، إنه على الرغم من أن الطلب المجتمعي على تطعيم الأطفال لا يزال مرتفعًا، وأن الحماية من المزيد من الأمراض آخذة في الاتساع، إلا أن أحدث التقديرات تُشير إلى مسار مُقلق. فنقص التمويل الوطني والعالمي، وتزايد عدم الاستقرار عالميًا، وتزايد المعلومات المُضللة حول اللقاحات، تُهدد بمزيد من التعطيل أو حتى عكس مسار التقدم، مما قد يُهدد بزيادة الأمراض الخطيرة والوفيات الناجمة عن الأمراض التي يُمكن الوقاية منها باللقاحات.

وتدعو منظمة الصحة العالمية واليونيسف الحكومات والشركاء المعنيين إلى:

· سد فجوة التمويل للدورة الاستراتيجية القادمة لتحالف جافي (2026-2030) لحماية ملايين الأطفال في البلدان ذات الدخل المنخفض والأمن الصحي العالمي.

· تعزيز التحصين في مناطق الصراع والظروف الهشة للوصول إلى عدد أكبر من الأطفال الذين لا يحصلون على الجرعة الصفرية ومنع تفشي الأمراض القاتلة.

· إعطاء الأولوية للاستراتيجيات التي يقودها السكان المحليون والاستثمار المحلي، ودمج التحصين بقوة في أنظمة الرعاية الصحية الأولية لسد فجوات المساواة.

· مواجهة المعلومات المضللة وزيادة الإقبال على اللقاح من خلال الأساليب القائمة على الأدلة.

· الاستثمار في أنظمة أقوى للبيانات ومراقبة الأمراض لتوجيه برامج التحصين عالية التأثير.

