شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن موعد الاختبارات الشفوية للمسابقة العالمية الـ32 فى حفظ القرآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الاوقاف من لهم حق دخول الاختبارات الشفوية المركزية للمسابقة العالمية الثانية والثلاثين، في حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه، من الأحد 20 /7 /2025 وحتى الأحد 27/ 7 /2025م بمسجد الرحمة بباب اللوق بجوار مبنى الوزارة القديم.

وأهابت الوزارة بجميع المديريات التنبيه على الأسماء الواردة أدناه بضرورة الحضور إلى مسجد الرحمة بباب اللوق بجوار مبنى الوزارة القديم، في تمام الساعة العاشرة صباحًا؛ وذلك لأداء التصفية الشفوية المركزية الخاصة بالمسابقة العالمية الثانية والثلاثين لحفظ القرآن الكريم، وفهم معانيه لعام 2025م.

ويُرجى التنبيه على الآتي:

إحضار صورة من الرقم القومي، مع وجود الأصل للاطلاع عليه.

بالنسبة للناشئة: يُكتفى بصورة من شهادة الميلاد، مع صورة من الرقم القومي لولي الأمر.

بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة: يُشترط إحضار شهادة طبية تثبت الحالة، أو كارنيه الخدمات المتكاملة.

ويتوجب على جميع المتسابقين الواردة أسماؤهم بعدُ، التأكد من استيفاء جميع الشروط التي سبق الإعلان عنها، مع التأكيد على أنه سيتم استبعاد من لم تنطبق عليه الشروط في أي مرحلة من مراحل المسابقة، وذلك وفق المواعيد التالية: