شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فتح باب التقدم.. تفاصيل الدراسة بمدارس التعليم المزدوج الفنية 2026 والان مع تفاصيل الخبر

فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التعليم المزدوج للعام الدراسى المقبل 2025،2026، حيث أوضحت الوزارة أن نظام التعليم والتدريب المزدوج هو نظام قائم علي الشراكة والتعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص والطالب وولي أمره، لخلق منظومة تعليمية متكاملة هدفها تخريج فنيين ماهرين قادرين علي العمل بكفاءة في سوق العمل المصري.

ويدرس الطالب مهنة في أحد التخصصات: صناعية / زراعية / تجارية / فندقية، داخل مدرسة للـتعليم الفني المزدوج ليتلقى بها التعليم النظري والتدريب الأساسي للمهنة ويستكمل تدريبه العملي داخل منشأة تدريبية التي يتم توفيرها من قبل مقدم خدمة ووحداته الفرعية داخل المحافظات المختلفة، لإيجاد فرص تدريبية ذات جودة لطالب ومتابعته بانتظام أثناء التدريب العملي في المنشأة التدريبية.

⦁ يقضى الطالب / الطالبة يومين أسبوعيا في المدرسة لتلقي الجزء النظري والتدريب العملي الأساسي في أي مهنة يختارها.

⦁ يقضى الطالب / الطالبة أربعة أيام أسبوعيا بالمنشأة التدريبية (الشركة) لتلقي التدريب العملي في نفس المهنة.

⦁ · يحق للطالب / للطالبة الحصول على أجازة مدتها 30 يوماً خلال العام الميلادي. خلال الإجازة الصيفية، يقضى الطالب / الطالبة فترة تدريب مدتها ٦ أيام أسبوعيا داخل المنشأة التدريبية.

المميزات التي يحصل عليها الطلاب بعد التخرج من مدارس التعليم والتدريب المزدوج.

⦁ الحصول على شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام التعليم والتدريب المزدوج من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

⦁ شهادة خبرة من الجهة المشرفة على التدريب (التابعة إما للإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أو اتحاد الصناعات المصرية أو جمعية رجال أعمال الاسكندرية).

⦁ الحصول على مكافأة شهرية وحوافز من المنشأة التدريبية.

⦁ اكتساب خبرة عملية وفنية في المهنة المُختارة.

⦁ سهولة الحصول علي فرصة عمل جيدة بشكل أسرع مع إمكانية التعيين بنفس المنشأة التدريبية أو غيرها عند إثبات الجدارة.

⦁ اندماج في سوق العمل حيث أنك ستكون قد كونت شبكة من المعارف والمعلومات حول الشركات وفرص العمل بها في سن مبكرة.

⦁ إمكانية العمل مباشرة بعد التخرج أو استكمال الدراسة بأحد الكليات أو المعاهد المتاحة.