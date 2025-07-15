شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تنظم 992 قافلة دعوية بمراكز الشباب غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم وزارة الأوقاف 992 قافلة دعوية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، غدا الأربعاء الموافق 16 يوليو 2025 م، تحت عنوان: "ترسيخ الإسلام لحقوق الإنسان.. التسامح وقبول الآخر نموذجًا"، وذلك ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

ويأتي ذلك في إطار الدور العلمي والدعوي والتثقيفي لوزارة الأوقاف، وجهودها المستمرة في نشر الفكر المستنير، وانطلاقًا من إيمانها بأهمية دور الشباب في نهضة المجتمع وبنائه، وتنفيذًا لمحاور خطتها الدعوية التي تركز على تعزيز القيم الدينية والوطنية والإنسانية.

وتهدف هذه القوافل إلى توعية النشء والشباب بحقوق الإنسان في الإسلام، وتأكيد قيم التسامح، والحوار، وقبول الآخر، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم العيش المشترك، وبناء مجتمع متماسك يقوم على أسس العدالة والرحمة.