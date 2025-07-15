إجراء عاجل لحل أزمة نقص الأنسولين بمنيا القمح في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الحكومة ملتزمة بمعالجة شكاوى نقص الأدوية، خاصة الأنسولين، بجدية تامة، موضحًا أن الوزارة تعمل على ضمان توفير الأنسولين للمرضى، خاصة الأطفال، لتلبية احتياجاتهم دون تأخير.

خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أشار عبد الغفار إلى أن شكاوى المواطنين حول نقص الأنسولين في عيادات التأمين الصحي بمنيا القمح بمحافظة الشرقية تم التعامل معها فورًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصلت مع فرع التأمين الصحي بالشرقية وهيئة الشراء الموحد لضمان توريد المخزون اللازم.

وتابع عبد الغفار أن محافظة الشرقية تحتاج شهريًا إلى 15 ألف خرطوشة أنسولين لخدمة حوالي 400 ألف مواطن في منيا القمح.

وأكد أن التعثر في سلاسل الإمداد خلال الفترة الماضية تسبب في نقص مؤقت، مما أجبر المرضى على زيارة فروع التأمين الصحي أكثر من مرة شهريًا، لكن هذه المشكلة ستُحل خلال يومين إلى ثلاثة أيام.

وأشار إلى أن مخزون الأنسولين الجديد سيصل بداية من الغد، وسيكون كافيًا لتغطية الاحتياجات الشهرية للمرضى، مما يجنبهم مشقة التردد المتكرر على العيادات.

وأضاف أن جميع أنواع الأنسولين متوفرة، وأن الهدف هو ضمان حصول كل مريض على حاجته المقررة دون أي تأخير.

وشدد عبد الغفار على التزام الوزارة بتحسين الخدمات الصحية وتذليل العقبات أمام المرضى، داعيًا إلى التواصل المباشر مع الوزارة للإبلاغ عن أي نقص مستقبلي، لضمان استجابة فورية وفعالة.