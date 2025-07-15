شكرا لقرائتكم خبر عن لو أجنبي.. إزاي تقدر تتملك عقارا أو أرضا في مصر بخطوات بسيطة؟ والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة العدل ربط جميع مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية بمنظومة رقمية واحدة؛ كما تم ربط 16 مأمورية شهر تجمع عمراني جديد؛ تمهيدا لإطلاق منظومة الربط والتكامل بين وزارة العدل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الممثلة فى أجهزة المدن العمرانية الجديدة.

*إجراءات تملك العقارات للأجانب في مصر



وتتمثل إجراءات تملك العقارات للأجانب في مصر من خلال مكتب خدمات الأجانب الجديد بالعاصمة الإدارية.

*التوجه إلى مأمورية الشهر العقارى الذى يقع في دائرتها العقار المراد شرائه.

*تقديم صور جواز السفر للأجنبى المشترى وصورة الرقم القومى للبائع وسند ملكية الشقة (عقد ابتدائى أو عقد نهائي أو حكم محكمة) ورخصة المبنى أو الأرض.

*تقديم شهادة من الحي تفيد عدم وجود مخالفات على الشقة أو العقار والرفع المساحى ( عبر بوابة المركز التكنولوجى للتسجيل المساحى العقارى) واقرارات الأجانب سبق له التملك من عدمه ونموذج تسجيل العقار او الشقة من المأمورية وسداد الرسوم المستحقة.

*توجه الراغب في التملك إلى مكتب خدمات الأجانب "تملك الأجانب" بالعاصمة الإدارية الذى يقوم بفحص الأوراق المستندات المطلوبة بالتنسيق مع الجهات المختلفة.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء افتتاح في 10 يوليو الجارى مكتب تملك الأجانب الجديد بالعاصمة الإدارية كخطوة نوعية ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تبسيط إجراءات تملك العقارات لغير المصريين وتعزيز فرص تصدير العقار المصري عالميا، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز مناخ الاستثمار العقاري وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.