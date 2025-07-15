شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عقد الامتحان للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موعد عقد الامتحان للطلاب الذين يتقدموا للالتحاق بمدارس المتفوقين 2025، حيث يتم إجراء اختبارات القبول لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا في الفترة من يوم السبت الموافق 2025/8/16 وحتي يوم الثلاثاء الموافق 2025/8/19) ويتم اخطار الطالب برقم جلوسه وموعد الاختبار ومكان انعقاد لجنة الاختبار الكترونياً على الموقع الرسمي للوزارة بمعرفة الادارة العامة لقواعد البيانات المركزية .

ـ المصروفات الدراسية لمدارس المتفوقين 2026:

وفقاً للقرار الوزاري رقم (245) الصادر بتاريخ 2017/7/27 ، يسدد الطلاب المقبولين بهذه المدارس كالآتي:

- قيمة النفقات الفعلية التي تنفق عليه وفقا لما تقدر قيمته اللجنة التنفيذية العليا لإدارة تلك المدارس وتسدد هذه النفقات بالجنيه المصري

ـ المصروفات الدراسية التي تقدرها اللجنة العليا بتلك المدارس وتسدد هذه النفقات بالجنيه المصري وذلك عند الاعلان عن فتح باب القبول ، ويعفى طلاب المدارس الرسمية ، والرسمية للغات ، والرسمية المتميزة للغات من سداد قيمة النفقات الفعلية المنصوص عليها بالبند (1) ، على ان يلزموا بدفع قيمة المصروفات الدراسية التى تقدر بمبلغ (5000) خمسة الاف جنيه مصري لكل عام دراسي ، وتتحمل الوزارة النفقات الفعلية المنصوص عليها بالبند (1).

ـ يسدد طلاب المدارس الخاصة العربية والمدارس الخاصة للغات نفس قيمة المصروفات الدراسية التي تم تسديدها في مدارسهم الخاصة في اخر سنة دراسية بالمرحلة الاعدادية طبقا لإيصال معتمد بشعار الجمهورية من الإدارة التعليمية التابعة لها مدرسته الخاصة في المرحلة الاعدادية يفيد قيمة المصروفات الدراسية التي سددها الطالب في آخر سنة دراسية بالمدرسة ، ويتم سداد هذا المبلغ بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem .

- يتحمل طلاب المدارس الدولية النفقات الفعلية للدراسة وقيمتها ثلاثون الف جنيه مصري فقط لا غير لكل عام دراسي .

- يتم سداد قيمة التامين علي جهاز اللاب توب الذي يتسلمه الطالب بنسبة %20% من القيمة الشرائية المسجلة في اذن الصرف الوتارد من الوزارة.

- لا يتم تسجيل الطالب بالمدرسة في حالة عدم سداده المصروفات المقررة مع اعطاء الطالب فترة اسبوعين من اعلان نتيجة التقدم لتسديد المصروفات المقررة ويتم تحويله لمدرسة تابعة للتعليم العام في حالة عدم السداد.

لا يحق لولي الأمر المطالبة باسترداد أي مبالغ تم دفعها في حالة اذا تم التحويل من المدرسة بعد تسليم ملف الطالب الى المدرسة .



ـ نظام الامتحان:

(1) يعتبر هذا الامتحان اختبار مسابقة للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM.

(2) يعقد هذا الامتحان الكترونيا عبر اللجان المخصصة لهذا الامتحان والذي يحدد مقارها الادارة المركزية لتكنولوجيا التعليم ، وتعلن النتيجة للطالب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ويعقد الاختبار من دور واحد فقط

(3) يسمح لفئات الطلاب الاتية أداء الاختبار في يوم أخر يحدد لهم وهم:

الطلاب المتخلفين عن موعد اجراء الاختبار بعذر يقبله رئيس عام الامتحان أو نائب رئيس عام الامتحان

الطلاب الذين تعرضوا لمشكلات فنية نتيجة لعطل ما أثناء أداء الاختبار.

(4) يتم قبول الطلاب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا طبقاً لترتيب درجاتهم في امتحانات القبول أولاً

وتطبيقاً لترتيب رغباتهم ثانياً .

(5) بعد انتهاء الاختبارات الالكترونية يتم ترتيب الطلاب طبقاً لدرجاتهم كشرط للقبول بالمدارس على النحو التالي:

أولاً: اجتياز الطالب لمعيار النجاح طبقا لكل مكون على حدة من مكونات الاختبار وهي الرياضيات العلوم .ط- اللغة الانجليزية - اختبار الذكاء " IQ "

ثانياً : المجموع الاعتباري المكونات الاختبار وفق معايير يضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.