شكرا لقرائتكم خبر عن مجازر إسرائيلية جديدة بغزة.. 24 شهيدا فى قصف منازل حى الزرقا وتل الهوى والان مع تفاصيل الخبر

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، مجزرتين جديدتين بحق المدنيين في مدينة غزة، راح ضحيتهما 24 شهيدًا وعشرات الجرحى، في وقت لا تزال فيه طواقم الإنقاذ عاجزة عن الوصول إلى مواقع الاستهدافات بفعل استمرار القصف وتدمير البنية التحتية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قصفًا عنيفًا استهدف منزلًا مكونًا من خمسة طوابق يعود لعائلة عرفات في حي الزرقا شمالي مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 14 مواطنًا، في حين تعذّر على طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إلى الموقع لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

وفي حي تل الهوى جنوب غرب المدينة، أسفر قصف مماثل استهدف منزلًا مأهولًا بالسكان عن استشهاد 10 مواطنين على الأقل، وإصابة أكثر من25 آخرين بجراح متفاوتة، بعضهم في حالات حرجة.

وفي حصيلة محدثة أعلنتها وزارة الصحة مساء اليوم، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 58,386 شهيدًا، إضافة إلى 139,077 إصابة، في ظل استمرار وجود أعداد من الضحايا تحت الركام وفي الشوارع، وسط عجز فرق الإنقاذ عن الوصول إليهم بسبب القصف المكثف والانهيار شبه الكامل للخدمات الأساسية.