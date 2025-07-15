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رئيس مجلس القضاء الأعلى يصدر حركة تغييرات محكمة النقض

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رئيس مجلس القضاء الأعلى يصدر حركة تغييرات محكمة النقض

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القاهرة - سامية سيد - كتب إيهاب المهندس

الإثنين، 14 يوليو 2025 09:28 م

أصدر القاضى عاصم عبد اللطيف الغايش، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، قرارا بالانتداب وتجديد الندب بمحكمة النقض لكل من القضاة:

المكتب الفني:
ـ ندب القاضي محمد هلالى محمد هلالى، نائب رئيس محكمة النقض، رئيسا للمكتب الفني لمحكمة النقض.
ـ ندب القاضى جمال حسن جودة، نائب رئيس محكمة النقض، رئيساً مساعدا للمكتب الفني لمحكمة النقض.
ـ تجديد ندب القاضي مصطفى عبد الفتاح أحمد، نائب رئيس محكمة النقض، رئيسا مساعدا للمكتب الفني لمحكمة النقض.

نيابة النقض:
ـ ندب القاضي معتز أحمد مبروك، نائب رئيس محكمة النقض، مديرا للنيابة العامة لدى محكمة النقض.
ـ تجديد ندب القاضي عبد الحميد نيازى عبد الحكيم، نائب رئيس محكمة النقض، مديرا مساعدا، للنيابة العامة لدى محكمة النقض.
ـ ندب القاضي هشام محمد فرغلى طلبة، نائب رئيس محكمة النقض، مديرا مساعدا للنيابة العامة لدى محكمة النقض.

تفتيش نيابة النقض:


-  تجديد ندب القاضى سمير عبد المنعم على أحمد أبو العيله - نائب رئيس محكمة النقض - مديراً للتفتيش القضائى للنيابة العامة لدى محكمة النقض.
-  تجديد ندب القاضى خالد عثمان عبد العزيز مدكور - نائب رئيس محكمة النقض - مديراً مساعداً للتفتيش القضائى للنيابة العامة لدى محكمة النقض.
- ندب القاضى د. محمد حسن مطر – نائب رئيس محكمة النقض- مديراً مساعداً للتفتيش القضائي للنيابة العامة لدى محكمة النقض.

الأمانة العامة:
- تجديد ندب القاضي أحمد محمد رفعت قاسم-  نائب رئيس محكمة النقض- اميناً عاماً لمجلس القضاء الأعلى
- تجديد ندب القاضي د / محمد سامي العواني- نائب رئيس محكمة النقض- اميناً عاماً مساعداً لمجلس القضاء الأعلى
- تجديد ندب القاضي حسام حسين الجيزاوى- نائب رئيس محكمة النقض- اميناً عاماً مساعداً لمجلس القضاء الأعلى
- تجديد ندب القاضى محمد حسن الشربيني - نائب رئيس محكمة النقض - أميناً عاماً  مساعداً لمجلس القضاء الأعلى
-  تجديد ندب القاضى أحمد عبد الله أنيس - نائب رئيس محكمة النقض - أميناً عاماً مساعداً لمجلس القضاء الأعلى
-  تجديد ندب القاضى أحمد فرغلي الزناتي- نائب رئيس محكمة النقض- عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى
-  تجديد ندب القاضى مصطفى محمد أمين – بالمكتب الفنى لمحكمة النقض - عضواً للأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى
- تجديد ندب أحمد محمد عيد سالم  – المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض – عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى .
-  تجديد ندب مصطفى طه سيد قاسم  – الرئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض - عضواً  بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى
- تجديد ندب جمال السيد البكرى – الرئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض -عضواً  بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى
-  تجديد ندب مهاب نبيل الكشكى - الرئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض -عضواً  بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى .

المستشار الفنى:
- تجديد ندب القاضي محمود محمد توفيق عبد الغنى- نائب رئيس محكمة النقض- مستشاراً فنياً لرئيس محكمة النقض
- تجديد ندب القاضي حسام حسين الديب- نائب رئيس محكمة النقض- مستشاراً فنياً لرئيس محكمة النقض

العلاقات الدولية :
-  تجديد ندب القاضي محمد حسن عبد اللطيف أبو زيد – نائب رئيس محكمة النقض – رئيساً لإدارة العلاقات الدولية  .
- تجديد ندب  القاضي شريف عبد القادر الشيتانى - نائب رئيس محكمة النقض – مساعداً لرئيس إدارة العلاقات الدولية .
- تجديد ندب القاضى أحمد عنانى عبد العزيز عنانى – نائب رئيس محكمة النقض- عضواً بإدارة العلاقات الدولية .
- تجديد ندب القاضى مصطفى أحمد مصطفى عبيد – نائب رئيس محكمة النقض-عضواً بإدارة العلاقات الدولية .

    العلاقات والإعلام:
-  تجديد ندب القاضي خالد فاروق عبد الهادى - نائب رئيس محكمة النقض - مستشاراً لرئيس محكمة النقض للعلاقات والإعلام والأمن وخدمات رجال القضاء.
- تجديد ندب مصطفى محمد عبد اللطيف – رئيس محكمة من الفئة (أ) بالمكتب الفنى لمحكمة النقض - عضواً بإدارة العلاقات والإعلام والأمن وخدمات رجال القضاء
-  ندب محمد عصام محمد – رئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض – عضواً بإدارة العلاقات والإعلام والأمن وخدمات رجال القضاء.

 
    مركز المعلومات:
-  تجديد ندب القاضى عمرو أحمد المتولى الزهيرى - نائب رئيس محكمة النقض - مديراً لمركز المعلومات القضائى بمحكمة النقض.
-  تجديد ندب القاضى محمد أحمد يوسف الشهاوى – نائب رئيس محكمة النقض – مديراً مساعداً لمركز المعلومات القضائى بمحكمة النقض

 

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