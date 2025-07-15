شكرا لقرائتكم خبر عن "دليلك الانتخابي" الآن على موقع وتطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

في إطار حرصها على تعزيز الوعي الانتخابي وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات دليلًا انتخابيًا شاملًا يُجيب على كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالتصويت داخل مصر وخارجها.

يُعد هذا الدليل مرجعًا مهمًا للمواطنين والمترشحين على حد سواء، حيث يُعرّفهم بحقوقهم وواجباتهم، ويُسهم في دعم الشفافية وضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة.

للاطلاع على الدليل الانتخابي.. يُرجى زيارة الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات عبر الرابط: www.elections.eg، أو تحميل التطبيق الرسمي للهيئة من Google Play أو App Store.



تطبيق



تطبيق الهيئة



تطبيق الهيئة



تطبيق الهيئة