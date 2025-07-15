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"دليلك الانتخابي" الآن على موقع وتطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات

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  • "دليلك الانتخابي" الآن على موقع وتطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات 1/6
  • "دليلك الانتخابي" الآن على موقع وتطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات 2/6
  • "دليلك الانتخابي" الآن على موقع وتطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات 3/6
  • "دليلك الانتخابي" الآن على موقع وتطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات 4/6
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  • "دليلك الانتخابي" الآن على موقع وتطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات 6/6

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القاهرة - سامية سيد - كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

الإثنين، 14 يوليو 2025 08:59 م

في إطار حرصها على تعزيز الوعي الانتخابي وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات دليلًا انتخابيًا شاملًا يُجيب على كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالتصويت داخل مصر وخارجها.

يُعد هذا الدليل مرجعًا مهمًا للمواطنين والمترشحين على حد سواء، حيث يُعرّفهم بحقوقهم وواجباتهم، ويُسهم في دعم الشفافية وضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة.

للاطلاع على الدليل الانتخابي.. يُرجى زيارة الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات عبر الرابط: www.elections.eg، أو تحميل التطبيق الرسمي للهيئة من Google Play أو App Store.

 

تطبيق 5
تطبيق 

 

تطبيق الهيئة 1
تطبيق الهيئة 

 

تطبيق الهيئة 2
تطبيق الهيئة 

 

تطبيق الهيئة 3
تطبيق الهيئة 

 

تطبيق الهيئة 4
تطبيق الهيئة 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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