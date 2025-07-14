شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: حصر 7500 عقار آيل للسقوط بالإسكندرية.. و 60 ألف وحدة بديلة والان مع تفاصيل الخبر

أكد المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن جولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم في محافظة الإسكندرية ركزت على متابعة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والبنية التحتية داخل المدينة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية ودفع معدلات التنفيذ.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، أن الجولة شملت مشروعات متعددة في قطاعات الصحة، الطرق، المرافق، والصرف الصحي، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء حرص على تفقد هذه المشروعات ميدانيًا للوقوف على نسب الإنجاز الفعلية، والتوجيه بالإسراع في تنفيذها وإنهائها في أقرب فرصة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المحافظة قامت خلال الفترة الماضية بحصر شامل لعدد العقارات الآيلة للسقوط، والتي بلغ عددها نحو 7500 عقار، إلى جانب وجود عدد من المباني التي تعاني من مشكلات جزئية في الأساسات أو تحتاج إلى "تنكيس" جزئي، ما يرفع العدد الإجمالي إلى نحو 60 ألف وحدة سكنية مستهدفة بالبناء أو الإحلال.

وأكد أن التنسيق جارٍ بين محافظة الإسكندرية ووزارة الإسكان للاتفاق على الأسلوب الأمثل لبناء الوحدات الجديدة، وتحديد المواقع والتفاصيل الفنية الخاصة بالمشروع.

وحول تطوير الكورنيش وواجهات العقارات المطلة عليه، أوضح الحمصاني أن وزارة الإسكان تتولى تنفيذ أعمال الترميم والتطوير ضمن خطة شاملة لإعادة الوجه الحضاري للمدينة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الأمر لا يقتصر على أعمال دهان الواجهات فقط، بل يشمل ترميمًا شاملاً لحماية المباني من التدهور والتحول إلى مبانٍ آيلة للسقوط.