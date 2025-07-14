شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يهدد بوتين: أمامك 50 يوما لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بفرض رسوم جمركية كبيرة وقاسية تصل إلى 100%، في حال عدم إنهاء الحرب ضد أوكرانيا خلال 50 يوما، وكذلك الحلفاء.

وعبّر دونالد ترامب عن إحباطه الشديد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: "أنا محبط جداً من بوتين، لقد توقعت منه شيئاً مختلفاً أنا مستاء من روسيا، لأنني اعتقدت أننا كنا سنتوصل إلى اتفاق قبل شهرين، لكن لا يبدو أن ذلك سيحدث." مضيفا: "لذلك، بناءً على ذلك، سنفرض تعريفات جمركية ثانوية إذا لم نتوصل إلى اتفاق خلال 50 يوماً".

وقال الرئيس الأمريكي خلال لقائه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روتة بالبيت الأبيض: الحديث مع بوتين لا يعني شيئاً، فبعد كل محادثات أجريها مع بوتين، تطلق موسكو صواريخ على أوكرانيا، مشيراً إلى أن نظيره الروسي يشن الهجمات على كييف "عندما يبدو أن هناك اتفاقاً وشيكاً".

وأعلن أن الولايات سترسل بطاريات صواريخ الدفاع الجوي "باتريوت" إلى أوكرانيا خلال أيام عبر حلف "الناتو"، ، في الأثناء قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته إن القرار الأمريكي بتزويد أوكرانيا بالأسلحة مهم للغاية.