شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "قضايا الدولة" يعقد اجتماعا موسعا بالفيديو كونفرانس لمتابعة العمل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

عقد المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الإثنين 14 يوليو 2025، اجتماعًا موسعًا باستخدام تقنية “الفيديو كونفرانس” مع نواب رئيس الهيئة رؤساء الفروع والأقسام، وذلك بحضور كل من المستشار أحمد فكري نائب رئيس الهيئة ورئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار أحمد ثابت نائب رئيس الهيئة والأمين العام.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص رئيس الهيئة على المتابعة الدورية لسير العمل بجميع فروع الهيئة، وتذليل أية معوقات قد تواجههم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات القانونية المقدمة للدولة ومؤسساتها.

وأكد المستشار الدكتور حسين مدكور خلال الاجتماع على أهمية التوسع في استخدام التقنيات الرقمية الحديثة، وعلى رأسها تقنيات التواصل المرئي عن بُعد، لما تمثله من أداة فعالة للتواصل المستمر والفعّال مع قيادات الهيئة في مختلف مواقعهم، مشيرًا إلى أن هذه الوسائل تُعد ركيزة أساسية ضمن خطة الهيئة للتحول الرقمي الشامل التي تنفذها إدارة التحول الرقمي، والتي تستهدف تطوير بيئة العمل، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الكفاءة والشفافية في اتخاذ القرار.

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات الهامة، من بينها مستجدات الطعون الانتخابية في ضوء الاستحقاقات النيابية المرتقبة، وآليات التنسيق بين الإدارة المركزية والفروع المختلفة، إلى جانب مناقشة سبل دعم الفروع وتمكينها من أداء دورها بكفاءة، بما يُعزز جهود الهيئة في حماية المال العام وتحقيق العدالة الناجزة.

وفي ختام الاجتماع، أشاد المستشار الدكتور حسين مدكور بالجهود المتواصلة التي يبذلها رؤساء الفروع وكافة العاملين بالهيئة، داعيًا إلى استمرار العمل بروح الالتزام والمسؤولية لتحقيق رسالة الهيئة في خدمة الدولة المصرية وصون حقوقها القانونية.



رئيس هيئة قضايا الدولة يعقد اجتماعا



اجتماع فيديو كونفرانس مع نواب رئيس الهيئة ورؤساء الفروع