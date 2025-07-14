شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر المصرى يستقبل وفد جامعة عين شمس لتعزيز آليات التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية الهلال الأحمر المصري، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والوفد المرافق لها من عمداء ووكلاء الكليات في شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في زيارة رسمية إلى المركز العام، بحضور القيادات التنفيذية للهلال الأحمر المصري في مختلف التخصصات؛ لبحث آليات تعزيز سبل التعاون بين الجانبين.

استعرضت الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، تاريخ الهلال المصري كأقدم جمعية في الشرق الأوسط نشأت منذ أكثر من مائة عام، وكعضو الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أكبر شبكة إنسانية توجد في 192 دولة حول العالم.

وثمنت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري التعاون مع جامعة عين شمس كواحدة من أعرق الجامعات الحكومية المصرية، جمعها مع الهلال المصري أكثر من 20 شراكة لنحو 25 ألف مستفيد خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن الهلال الأحمر المصري يضم أكثر من 35 ألف متطوع خلال العام 2025 تبدأ أعمارهم من 16 عامًا.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس، على أهمية العمل التطوعي في خدمة المجتمع والتطور الإنساني، لافتة إلى أن هذا سبب حرص الجامعة التي تضم قرابة 80 ألف طالب متطوع في الأعمال الخيرية على الشراكة الاستراتيجية مع جمعية الهلال الأحمر المصري، كنافذة عريقة يتذوق خلالها الطلاب لذة العمل التطوعي والتأثير الإيجابي في المجتمع.

وأشارت نائب رئيس جامعة عين شمس، إلى أهمية الشراكة مع جمعية الهلال الأحمر المصري في المرصد المجتمعي التابع لقطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة خاصة مع نشاط الهلال المؤثر بالمرصد، مؤكدة على أهمية العمل التطوعي لما له من أثر إيجابي في تقويم سلوكيات الأجيال الناشئة من الأطفال والشباب.

اصطحبت المدير التنفيذي للهلال المصري نائب رئيس جامعة عين شمس والوفد المرافق لها، في جولة تفقدية لغرفة العمليات المركزية، واستمع الوفد إلى آلية عمل الغرفة على مدار 24 ساعة في المتابعة والإبلاغ عن الأحداث المحلية والدولية بجهود المتطوعين، موضحة أن الغرفة مجهزة على أعلى مستوى بأحدث الوسائل التكنولوجية وتعمل كمركز رصد وتنبؤ.

وفي لفتة إنسانية، شارك الوفد من أساتذة جامعة عين شمس خلال زيارته مركز تعبئة وتجهيز المساعدات بالمركز العام، في تجهيز صناديق المساعدات الغذائية إلى غزة، وبعث رسالة دعم إلى الأهالي عبر صناديق الهلال الأحمر المصري.