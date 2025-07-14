شكرا لقرائتكم خبر عن الأحزاب تصطف فى حب مصر.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الأحزاب تصطف فى حب مصر

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

رئيس المخابرات العامة يعقد لقاءات مع رئيس الوزراء القطرى ووفود المفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار فى غزة.. مصر وقطر تتفقان على أهمية التوصل إلى اتفاق وإدخال المساعدات للقطاع.. و36 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلى

«مدبولى»: الإسكندرية تشهد نقلة حضارية.. رئيس الوزراء يكلف بحصر الأراضى لإنشاء وحدات بديلة للعمارات الآيلة للسقوط.. يستعرض مقترحا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لإنشاء شبكة رعاية صحية.. يتفقد أعمال تطوير محور «محمد نجيب» وتوسعة الكورنيش.. ويشهد دخول أول لنش إسعاف بحرى الخدمة بالإسكندرية

الأحزاب تصطف فى حب مصر.. تأكيد قادة الأحزاب على دعم رؤية الرئيس وتأييده أبرز توصيات الاجتماع الثالث للقائمة الوطنية من أجل مصر.. والانعقاد بشكل دورى تحت عنوان «ملتقى الأحزاب السياسية»

سياسيون يشيدون بكلمة الرئيس فى الاتحاد الأفريقى.. السلم والأمن أساس التنمية.. أحزاب ونواب: الكلمة أكدت التزام مصر بالسلم القارى واستعدادها الدائم للدفاع عن استقرار أفريقيا

غزة ليست وحدها.. الأزهر وجمهور معرض الإسكندرية للكتاب يتضامنان مع فلسطين

فحص 620 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

اليوم.. صرف «تكافل وكرامة» عن يوليو بالزيادة الجديدة.. 18 مليون مواطن يحصلون على دعم نقدى شهريا بإجمالى 54 مليار جنيه سنويا

أكثر من 18 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات.. الدكتور جودة غانم: حصول الطالب على 60% شرط اعتباره لائقا بالاختبارات

«العمل» واتحاد العمال يستعدان للانتخابات العمالية

تشيلسى يتربع على عرش العالم.. «البلوز» يلقن باريس درسا فى فنون الكرة ويتوج بطلا لمونديال الأندية تحت أنظار ترامب وإنفانتينو



