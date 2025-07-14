شكرا لقرائتكم خبر عن دمية نتنياهو.. بطل "عالم سمسم" يهاجم ترامب واسرإئيل بمنشورات على "X" والان مع تفاصيل الخبر

تعرض حساب إكس الخاص بشخصية "إلمو" الكارتونية من مسلسل الأطفال الشهير "عالم سمسم" إلى الاختراق، ونشر الهاكرز سلسلة من المنشورات تتضمن محتوي ضد إسرائيل ورسائل خاصة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

في المنشورات التي تم حذفها الآن بعد إعادة السيطرة على الحساب، وصف القراصنة ترامب بأنه "دمية في يد نتنياهو" ودعوا إلى قتل اليهود، واتهموا ترامب بالاعتداء الجنسي على الأطفال، وفقا لتقرير صحيفة الإندبندنت البريطانية.

جاء في أحد المنشورات: "إلمو يقول إن جميع اليهود يجب أن يموتوا .. اليهود يسيطرون على العالم ويجب إبادتهم" .

وبحسب التقرير، أعلنت منظمة "شارع سمسم" للأطفال، أن حساب "إلمو" لديه أكثر من 600 ألف متابع على "إكس"، وقد أعاده منتج البرنامج إلى السيطرة عليه، وقالت متحدثة باسم "شارع سمسم" في بيان: "تعرض حساب إلمو على "إكس" للاختراق اليوم من قبل مخترق مجهول نشر رسائل مقززة، بما في ذلك منشورات معادية للسامية وعنصرية".

ومن ضمن المنشورات، كان هناك ما ذكر نظرية مؤامرة في أقصى اليمين حول جيفري إبستين الممول المدان في جرائم جنسية تتضمن قاصرات، وكتب الهاكرز: "دونالد ترامب دمية في يد نتنياهو لأنه موجود في ملفات إبستين .. انشر الملفات يا RealDonaldTrump.. مغتصب الأطفال".

وانتقد إيلون ماسك، مالك شركة X، ترامب مجددًا، مع استمرار تفاقم التداعيات العنيفة لتعامل البيت الأبيض مع تحقيقات ملفات إبستين بين مؤيدي حملة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا"، في منشور على منصة اكس التي يمتلكها، رد ماسك على مستخدم آخر نشر لقطة شاشة لبيان ترامب على موقع تروث سوشيال وكتب: "هذا المنشور مرشح لجائزة أسوأ منشور على الإطلاق"، وقال ماسك: "نعم ، بجدية"، موافقًا على الرأي بشأن منشور ترامب.

وأضاف ماسك: "لقد كرر كلمة "إبستين" ست مرات، طالبًا من الجميع التوقف عن الحديث عنه.. أفرجوا عن الملفات كما وعدتم"، في إشارة إلى ترامب وإدارته.



