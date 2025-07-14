شكرا لقرائتكم خبر عن "بريكس": ارتفاع التبادل التجارى بين مصر والاتحاد الأفريقى لـ9.8 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت شبكة تليفزيون "بريكس" الدولية، اليوم الاثنين، أن حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الأفريقى ارتفع خلال العام الماضى بنسبة 6.5% ليصل إلى 9.8 مليار دولار.

وأوضحت شبكة تلفزيون بريكس أن الميزان التجاري بين الجانبين في تلك الفترة يميل في صالح مصر، حيث وصلت قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد إلى 7.7 مليار دولار في مقابل 2.1 مليار دولار وهي قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد.

وأضافت أن قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد العام الماضي حققت زيادة بنسبة 4.7% مقارنة بعام 2023، حيث وصلت آنذاك لـ7.4 مليار دولار، موضحة أن الصادرات المصرية تضمنت الأسمنت، والملح، والمواد البلاستيكية، والأدوات الكهربية، والحديد والصلب، مشيرة إلى أن الواردات المصرية من دول الاتحاد العام الماضي شملت النحاس ومشتقاته، والقهوة، والشاي، والزيوت، والمواشي الحية والقطن.

يذكر أن شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية هي قناة إعلامية تهتم بالشئون السياسية والاقتصادية والتاريخية والفنية للدول الأعضاء بمجموعة "بريكس" التي تضم البرازيل، وروسيا، والهند، والصين وجنوب إفريقيا، بجانب الدول التي انضمت لاحقًا للمجموعة وتشمل مصر ودولة الإمارات العربية وإيران وإثيوبيا.