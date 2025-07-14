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وزارة العمل تعلن فرصة عمل بمستوصف طبي في دولة خليجية براتب 350 ألف جنيه

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وزارة العمل تعلن فرصة عمل بمستوصف طبي في دولة خليجية براتب 350 ألف جنيه

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل اليوم الإثنين عن احتياج مستوصف طبي في دولة خليجية إلى عدد 2 أطباء تخصصات "أمراض جلدية، وجراحة تجميل" ذات خبرات عملية أكثر من 5 سنوات، والسن من 35 إلى 50 عاما، مع إجادة اللغة العربية والإنجليزية.

وبحسب بيان الوزارة فإن مدة التعاقد سنوية قابلة للتجديد، وفترة الاختبار 3 شهور، مع توفير ضمان صحي وسكن ومواصلات، وأن الراتب يعادل 350 ألف جنيه مصري تقريبا كل شهر.

واوضحت أن التقديم وإرسال البيانات، من اليوم الإثنين الموافق 14-7-2025، ولمدة 5 أيام على رقم الواتس التالي : 01128467942.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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