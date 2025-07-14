شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة النقض توقع بروتوكول تعاون مع هيئة قضايا الدولة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار حرص محكمة النقض وهيئة قضايا الدولة على تيسير سبل البحث والمعرفة القانونية أعضاء هيئة قضايا الدولة، وتيسير استخدام الخدمات والموقع الإلكتروني للمحكمة بعد تطويره بما يحتويه من مجموعات الأحكام والمبادئ والفتاوى والآراء والأبحاث القانونية، منذ تاريخ إنشاء المحكمة وحتى الآن، سواء المنشور منها أوغير المنشور، فضلًا عن التحديث اليومي للتشريعات والأحكام الصادرة عن المحكمة بكافة دوائرها، وقع المستشار محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض، رئيس ادارة العلاقات الدولية ولجنة التطوير بمحكمة النقض، والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد لشئون التحول الرقمي والعلاقات العامة والمراسم بهيئة قضايا الدولة بروتوكول تعاون مشترك بين محكمة النقض وهيئة قضايا الدولة.

ويتيح البروتوكول لأعضاء الهيئة استخدام الموقع الاليكتروني لمحكمة النقض من خلال حسابات شخصية لكل عضو علي موقع المحكمة، وقد ابرم هذا البروتوكول تحت رعاية المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلي، المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة.

صرح بذلك المستشار خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض، المستشار الاعلامي لرئيس محكمة النقض.