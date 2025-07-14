شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الزراعيين: صرف دفعة معاشات جديدة تغطي أربعة أشهر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس نقابة المهن الزراعية، برئاسة الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، عن صرف دفعة جديدة من مستحقات المعاشات للزملاء من أصحاب المعاشات والورثة، تغطي أربعة أشهر دفعة واحدة، وذلك في إطار حرص النقابة على دعم أعضائها وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

وأوضح المجلس أنه تم تحويل المبالغ المالية المستحقة لكافة فروع النقابة على مستوى الجمهورية اليوم الإثنين الموافق 14 يوليو، تمهيدًا لصرفها للمستحقين في أقرب وقت.

وأشار بيان صادر عن النقابة إلى أن إجمالي ما تم صرفه لأصحاب المعاشات والورثة، منذ بداية يناير 2025 وحتى الآن، بلغ ما يعادل 14 شهرًا من مستحقات المعاشات، وهو ما يعكس التزام النقابة بتحسين أوضاع الزملاء بعد بلوغهم سن المعاش.

وتهيب النقابة العامة لرؤساء الفروع بالمحافظات سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المستحقات دون تأخير، حرصًا على مصالح الزملاء من أصحاب المعاشات وورثتهم.