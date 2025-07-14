شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية تجدد قيد 3 منظمات محلية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 18 لسنة 2025، بشأن قبول طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.

وقررت الهيئة الوطنية وفقا لهذا القرار بقيد وتجيد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات الجمعيات المصرية التالية :

1- الجمعية المصرية للتوعية و التنمية الشاملة

2- جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية

3- جمعية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان