شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين تنفي شائعات السوشيال ميديا عن زيادة قيمة المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت النقابة العامة للمهن التعليمية، ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن عقد اجتماع للنقابة مع المعلمين في احدى المحافظات، وادعاء البعض بوجود زيادة فى مبلغ المعاشات أو تخصيص فرص عمل كفرد أمن للمعلمين المحالين للمعاش داخل مستشفيات وأندية النقابة.

وتؤكد النقابة أن كل ما يتم تداولة فى هذا الشأن لا أساس له من الصحة، وأن جميع قيادات النقابة تعى جيدا قيمة المعلم ودوره التربوى والتنويرى ، وأن أي معلومات أو قرارات رسمية يتم إعلانها فقط عبر القنوات الرسمية للنقابة سواء من خلال الصفحة الرسمية على الفيس بوك أو عبر البيانات الصحفية الصادرة عنها.

وأوضحت النقابة أنها تقدمت إلى مجلس النواب بمشروع تعديل قانون نقابة المهن التعليمية رقم 79 لسنة 1969 الذى لم يطرأ عليه أى تعديل منذ أكثر من نصف قرن ، ويشمل مواد لم تعد تصلح للعصر الحالى، وتتضمن التعديلات زيادة موارد صندوق المعاشات، بما يسمح له الوفاء بإلتزاماته وزيادة قيمته المالية فى حالة اقرار التعديلات ، وتم مناقشة عدد من مواد القانون خلال دورة انعقاد المجلس الماضية ، وتأمل النقابة أن يتولى مجلس النواب بتشكيله القادم مهمة إنجاز تعديلات قانون نقابة المهن التعليمية ، بما يسمح للنقابة بزيادة قيمة المعاش.

وناشدت النقابة جميع أعضائها من المعلمين والمعلمات بعدم الانسياق وراء معلومات مغلوطة تهدف إلى إثارة البلبلة بين جموع المعلمين.