شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: إعداد مشروع إسكان جديد لنقل سكان العمارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه وجه بحصر وتحديد الأراضي على الفور التي سيتم عليها إنشاء 60 ألف وحدة سكنية كوحدات بديلة لسكان العمارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية.

وقال رئيس الوزراء إنه ناقش خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية ملف العمارات الآيلة للسقوط في محافظة الاسكندرية، كأحد التحديات الراهنة، ووجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد مشروع إسكان جديد يتم نقل سكان تلك العمارات إليه بعد حصر عدد العمارات والوحدات بها، مع وضع آلية تمويل ملائمة، حيث أكد المحافظ فى هذا الإطار وجود حصر دقيق بهذه العمارات التى لها قرارات إزالة.

وتابع إنه فور تلقي الحكومة توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير ورفع كفاءة العقارات على طريق كورنيش الإسكندرية، تم العمل على الفور على هذا الملف، موضحا إنه أكد على أهمية التنفيذ وفقاً للمعايير المطلوبة واستخدام مواد مقاومة لتأثيرات العوامل الجوية المختلفة كي لا نضطر لترميم الواجهات مرة أخرى خلال مدة قصيرة

وتابع إنه استمع لعرض متكامل للشراكة مع القطاع الخاص لإدخال الإسكندرية بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد فى تصريحات تليفزيونية عقب جولته بمحافظة الإسكندرية، دعمه لأي شراكة وجهد مشترك لتنفيذ مشروعات مماثلة بالتعاون بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.