شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 28 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمد عبد العظيم الإثنين، 14 يوليو 2025 01:13 م

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "ارتفاع عدد ضحايا غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 28 شهيدا". ويتعرض قطاع غزة لقصف مكثف من جانب الاحتلال الإسرائيلي على المناطق السكنية والمرافق الطبية ومراكز إيواء النازحين، في ظل أوضاع إنسانية كارثية تتفاقم بفعل النقص الحاد في الغذاء والمياه والدواء، وسط تحذيرات من انهيار كامل للقطاع الصحي والبيئي.

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