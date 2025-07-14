شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: شراكة مع القطاع الخاص لإدخال الإسكندرية بالتأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار الإثنين، 14 يوليو 2025 02:41 م

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه استمع لعرض متكامل للشراكة مع القطاع الخاص لإدخال الإسكندرية بمنظومة التأمين الصحي الشامل. وأكد فى تصريحات تليفزيونية عقب جولته بمحافظة الإسكندرية، دعمه لأي شراكة وجهد مشترك لتنفيذ مشروعات مماثلة بالتعاون بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

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