شكرا لقرائتكم خبر عن أونروا: ندعو لرفع الحصار الإسرائيلى عن قطاع غزة وإيقاف المجاعة والان مع تفاصيل الخبر

دعت وكالة الأونروا لرفع الحصار الإسرائيلي عن غزة وإيقاف المجاعة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلَّفت الإبادة أكثر من 188 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.