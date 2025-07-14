شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يوليو بالزيادة الجديدة غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يوليو بالزيادة الجديدة غدا.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..رئيس الوزراء: الإسكندرية تشهد نقلة حضارية جديدة من خلال المشروعات العديدة المنفذة
استأنف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولاته بمحافظات الجمهورية، متوجها إلى محافظة الإسكندرية؛ لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بها، وذلك في إطار حرص الحكومة على دفع العمل بمختلف المشروعات التي تخدم المواطنين، لسرعة الانتهاء منها ودخولها حيز التشغيل، وقال مدبولي إن اليوم تشهد الإسكندرية نقلة حضارية جديدة، من خلال المشروعات العديدة التي تم تنفيذها بها خلال السنوات الماضية، والتي بدأت بتنفيذ المدن الجديدة وتطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة.وزير الخارجية: أبناء مصر بالخارج ركيزة أساسية فى تعزيز مكانة مصر إقليميا ودوليا
أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، أن أبناء مصر في الخارج يمثلون ركيزة أساسية في تعزيز مكانة الدولة المصرية إقليميًا ودوليًا، ويحظون بدعم واهتمام الحكومة المصرية، والتي تولي اهتمامًا خاصًا بأوضاع الجاليات المصرية، وتحرص على تعزيز الروابط معهم والاستفادة من خبراتهم في مسيرة التنمية.
أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» عن شهر يوليو لـ4.7 مليون أسرة، غدا الثلاثاء الموافق 15 يوليو بالزيادة الجديدة.
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً تناول من خلاله الاتجاهات العالمية لسوق الدواء، وعددًا من التجارب الدولية في هذه الصناعة وأهم السياسات والإصلاحات التي قامت بها، والفرص والشراكات المحلية للنهوض بقطاع الدواء، حيث أشار المركز إلى أن قطاع الدواء يُعَد من أكثر القطاعات حيوية وأهمية في منظومة الرعاية الصحية العالمية؛ نظرًا لدوره المحوري في حفظ الأرواح وتحسين جودة الحياة؛ فهو لا يقتصر على إنتاج العقاقير فحسب، بل يمتد ليشمل سلسلة مترابطة من البحث العلمي، والتطوير التقني، والتصنيع، والتوزيع، وصولًا إلى الاستخدام الآمن والفعال من قبل المرضى.وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ شمال سيناء جهود التنمية بالمحافظة
استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اللواء د.خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود التنمية علي أرض المحافظة، واستعراض ملفات العمل الهامة التي تمس حياة المواطن السيناوى والموقف التنفيذي للمشروعات الجارية والمستهدفة.
وزارة التعليم تتيح نتيجة الدبومات الفنية 2025 في المدارس
تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية 2025، في المدارس الأسبوع الجارى، حيث يستطيع الطلاب الحصول على النتائج من مدارس وتعتبر نتائج الطلاب في المدارس مستندا رسميا للطالب في حالة ما إذا كان الطالب سوف يدخل امتحانات الدور الثانى 2025.
يبحث طلاب الثانوية العامة عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على استمرار التصحيح الإلكترونى لكراسات الإجابة الخاصة بالمواد الدراسية الأساسية وخاصة المواد التى أدى فيها الطلاب الامتحان فى الأسبوع الأخير وهى الأحياء والرياضيات والاحصاء، موضحة أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025، وسوف يتم تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة قريباً.الجهاز المركزى للإحصاء: نصل لـ108 ملايين نسمة فى 18 أغسطس 2025
قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد سكان مصر سيصل إلى 108 ملايين نسمة يوم 18 أغسطس 2025، وتابع: كل 15 جزءا من الثانية يولد طفل فى مصر ومحافظات الوجة القبلى بها كثافات سكانية عالية .نتنياهو يجدد تهديده باستئناف الحرب على غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما
جدد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، تهديده باستئناف الحرب على غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار المقترح لمدة 60 يومًا، والذى يجرى مناقشته حاليًا فى العاصمة القطرية الدوحة.7 شهداء ومصابون فى قصف الاحتلال الإسرائيلى مناطق بغزة
استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم الإثنين، بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلى مناطق مختلفة في مدينة غزة منذ فجر اليوم.
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 14 يوليو، حيث يسود طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.
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