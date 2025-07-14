أخبار مصر.. صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يوليو بالزيادة الجديدة غدا

يبحث طلاب الثانوية العامة عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على استمرار التصحيح الإلكترونى لكراسات الإجابة الخاصة بالمواد الدراسية الأساسية وخاصة المواد التى أدى فيها الطلاب الامتحان فى الأسبوع الأخير وهى الأحياء والرياضيات والاحصاء، موضحة أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025، وسوف يتم تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة قريباً.

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد سكان مصر سيصل إلى 108 ملايين نسمة يوم 18 أغسطس 2025، وتابع: كل 15 جزءا من الثانية يولد طفل فى مصر ومحافظات الوجة القبلى بها كثافات سكانية عالية .

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، تهديده باستئناف الحرب على غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار المقترح لمدة 60 يومًا، والذى يجرى مناقشته حاليًا فى العاصمة القطرية الدوحة. 7 شهداء ومصابون فى قصف الاحتلال الإسرائيلى مناطق بغزة استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم الإثنين، بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلى مناطق مختلفة في مدينة غزة منذ فجر اليوم. 7 شهداء ومصابون فى قصف الاحتلال الإسرائيلى مناطق بغزة

نتنياهو يجدد تهديده باستئناف الحرب على غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما