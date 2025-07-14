شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. أقسام وبرامج الدراسة بهندسة جامعة القاهرة وفرص العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أقسام كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق تنسيق الجامعات 2025، حتى يتسنى للطلاب التعرف على أقسام الكلية وكذلك فرص التوظيف بعد التخرج.

البرامج العامة وتضم أقسام:

- الهندسة المعمارية

ويعد قسم الهندسة المعمارية من بين أقدم 3 اقسام فى كلية الهندسة ومن بين أقدم أقسام الهندسة المعمارية فى مصر 1905، ويتمته البرنامج بترتيب دولى متميز حيث أنه من ضمن أفضل 150 – 200 برنامج فى التخصص، وتبلغ عدد ساعات البرنامج 159 ساعة معتمدة

ويهدف القسم إلى إعداد المعمارى المصمم والممارس المبدع القادر على بناء العلاقات التفاعلية بين الهندسة المعمارية والنظم المتطورة فى المجتمع ومؤسساته ، كما يؤهل الطلاب على مواكبة متطلبات سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا.

- الهندسة المدنية " انشائية"

أنشئ قسم الهندسة الانشائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1956 كأحد الأقسام العلمية الثلاثة التي تشارك فى تدريس برنامج الهندسة المدنية للطلاب بكلية الهندسة ، ويبلغ عدد ساعات البرنامج 159 ساعة .

- الهندسة المدنية" الاشغال العامة"

أنشئ قسم الهندسة الانشائية عام 1956 كأحد أقسام الكلية وتبلغ عدد ساعات الدراسة بالبرنامج 159 ساعة

- الهندسة المدينة" الرى والهيدروليكا"

أنشئ قسم الهندسة المدنية عام 1950 كأحد أقسام الكلية وتبلغ عدد ساعات الدراسة بالبرنامج 159 ساعة

- الهندسة الميكانيكية

تم إنشاء قسم الهندسة الميكانيكية عام 1916 ضمن 5 أقسام للدراسة ويتم تحديث المقررات الدراسية بالقسم لتتواكب مع التقدم العلمى والتكنولوجى, وتبلغ عدد ساعات البرنامج 159 ساعة.

- هندسة التصميم الميكانيكى والإنتاج

تم إنشاء القسم عام 1971 وتبلغ عدد ساعات الدراسة 159 ساعة.

- هندسة الطيران والفضاء

بدأ تخصص هندسة الطيران والفضاء عام 1938 تحت مسمى" هندسة الطيران" كجزء من قسم ميكانيكا ثم تحول لقسم الطيران منفردا سنة 1953 ثم أضيف الفضاء عام 1993 ومن ثم تغير الأسم إلى قسم هندسة الطيران والفضاء ، وتبلغ عدد ساعات البرنامج 159 ساعة معتمدة.

ويوفر البرنامج فرص عمل فى مجالات صناعة الطائرات والصواريخ لخدمة احتياجات الجهات الصناعية الهامة، ومجالات صيانة الطائرات لخدمة احتياجات شركات الطيران، ومجالات الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح مجالات علوم الفضاء التي تعد ذات أهمية عالية حيث تهدف الدولة إلى تطوير صناعة الفضاء.

- الهندسة الكترونيات والاتصالات الكهربية

تبلغ عدد ساعات البرنامج 159 ساعة معتمدة، ويتيح البرنامج للخريجين فرص عمل ، إتاحة المصادر المعرفية للحصول على أحدث المستجدات العلمية فى مجالات التخصص، وتطوير المعامل والتحسين المستمر فى الإمكانات التعليمية والبحثية .

- هندسة القوى الكهربية

تبلغ عدد ساعات الدراسة بالبرنامج 159 ساعة معتمدة ، ويؤهل الخريجين للعمل فى المجالات المعاصرة كإلكترونيات القوى الكهربية والشبكات الذكية ونظم التحريك الكهربى.

- الهندسة الكيميائية

تبلغ عدد ساعات الدراسة بالبرنامج 159 ساعة معتمدة ويعمل خريجو القسم فى مصانع الكيمياويات ومصانع الأسمدة ومعامل تكرير البترول ومعالجة الغاز الطبيعى والصناعات البتروكيميائية ووزارات البيئة والصناعة والبترول والمنظمات الدولية.

- هندسة المناجم والبترول والفلزات

تبلغ عدد ساعات البرنامج 159 ساعة معتمدة، ويؤهل البرنامج الخريجين للعمل فى مجالات تطبيقات الفلزات والمواد التي تحتاجها الصناعة من تصميم وإنتاج وتوصيف واختيار المواد المستخدمة فى مجالات الانشاءات وصناعة الصلب والسبائك واللحام والتفتيش والمعدات وقطع الغيار علاوة على التطبيقيات الحديثة لصناعة السيارات والفضاء والطاقة .

- الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات

تبلغ عدد ساعات البرنامج 153 ساعة معتمدة ويعمل الطلاب فى مجالات مواجهة مشاكل وتحديات المجال الصحى من خلال صقل قدرات الطلاب المعرفية والهندسية .

- هندسة الطاقة المستدامة

عدد ساعات الدراسة بالبرنامج 156 ساعة معتمدة ويؤهل الخريجين للعمل فى مشروعات البناء والبنية التحتية، ومحطات توليد الطاقة والصناعات البتروكيماوية وتصميم وتشغيل وصيانة التطبيقات والمجالات الصناعية والمراجعة الداخلية للطاقة والبيئة ومشروعات التبريد والتكييف فى المؤسسات الصناعية والتجارية والخدمية واستخدام برامج الحاسب الآلى المستخدمة فى التصميمات الهندسية والعمل فى الشركات ذات الصلة بصيانة وتشغيل السيارات والبواخر وتوليد الطاقة والفضاء وتبريد وتكييف الهواء والخدمات الاستشارية.

- هندسة التصنيع والمواد

تبلغ عدد ساعات الدراسة بالبرنامج 156 ساعة ، وتؤهل الخريجين فى عمليات أنظمة التصميم والإنتاج واستخدام الاختبارات الميكانيكية والفحص المجهرى لبنية المعادن والتحاليل الكيميائية .

- الهندسة الصناعية والإدارة

عدد ساعات الدراسة بالبرنامج 156 ساعة، ويؤهل الخريجين لتوظيف النظم الإدارية فى االمجالات التكنولوجية والعمل فى المؤسسات الصناعية والخدمية.

- هندسة الميكاترونكس

عدد ساعات الدراسة بالبرنامج 156 ساعة ويؤهل الطلاب للعمل فى منظومات الحاسوب فى لشركات والمؤسسات المختلفة .

- هندسة وإدارة الرعاية الصحية

تبلغ عدد ساعات الدراسة بالبرنامج 156 ساعة معتمدة ويؤهل الخريجين للعمل فى قطاع الرعاية الصحية لتنفيذ الخطط الاستراتيجية الوطنية والإقليمية وتصميم مرافق الرعاية الصحية والمستشفيات الحديثية ودعم إدارة وصنع القرار فى مرافق الرعاية الصحية.

- هندسة وإدارة الطيران

عدد ساعات البرنامج 156 ساعة ويؤهل الخريجين للعمل فى شركات الطيران والمطارات والشركات داخل صناعة الطيران .

- هندسة البنية التحتية المدنية

تبلغ عدد ساعات الدراسة 156 ساعة معتمدة ويؤهل للعمل فى مجالات إنشاء الطرق والمطارات وخطوط السكك الحديدية ومشروعات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى وتصميم المرافق اللازمة للمشروعات التنموية.

- هندسة الحاسبات

عدد ساعات الدراسة بالبرنامج 156 ساعة ويؤهل الخريجين للعمل فى المجالات البحثية والتنفيذية والإشرافية فى مختلف المؤسسات التي تعمل بالتكنولوجيا وشبكات الحاسبات وصياغة الحلول الملائمة.

- هندسة الاتصالات والحاسبات

يبلغ عدد ساعات البرنامج 156 ساعة معتمدة

- هندسة وإدارة التشييد

156 عدد ساعات الدراسة بالبرنامج، ويؤهل الخريجين للعمل فى مجالات للإشراف على مشروعات التشييد وقياس الأعمال المنفذة وخطط الصيانة والمتابعة والتشغيل الخاصة بالمشروعات

- هندسة البترول والبتروكيماويات

156 ساعة عدد ساعات الدراسة بالبرنامج، ويؤهل الخريجين للعمل فى قطاع البترول والنفط والغاز والبتروكيماويات ومجالات الصناعة ووضع دراسات متقدمة فى مجالات تطبيق المعرفة والمهارات المتصلة بمجالات الهندسة .